Sef-basen kritisk mot ministern: "Inte en enda återkoppling - mycket märkligt"

Konflikten mellan stora delar av supporter-Sverige och Polismyndigheten under 2019 är vida omskriven. För en och en halv vecka framförde Svensk Elitfotboll (intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan), tillsammans med supporterorganisationen SFSU ett förslag på att regeringen skulle tillsätta en nationell samordnare för att komma till bukt med det låsta läget.

Även AIK har framfört samma önskemål och dessutom träffat inrikesminister Mikael Damberg (S).

- Nu är det ett helt låst läge mellan parterna och det behövs någon som kan röra sig fritt mellan polisen, klubbarna och supportar. Regeringen bör tillsätta en nationell samordnare för att göra det möjligt att lösa det här. Vi kommer inte att lösa det här på egen hand, sa AIK:s klubbdirektör Jens T Andersson till Fotbollskanalen

Mats Enquist är generalsekreterare i Svensk Elitfotboll och han menar att intresseorganisationen inte fått någon svar ännu.

- Nej, vi gick ut med ett utspel med SFSU och krävde det, AIK har träffat Mikael Damberg och framfört samma krav. Jag tror att vi står enade inom hela elitfotbollen. Inte en enda återkoppling över huvud taget, säger Enquist till Fotbollskanalen.

Enquist säger att han förväntat sig ett svar, annat än den kommentar som ministern gav i samband med att parternas önskemål framfördes.

- Ja, definitivt. Jag tycker att det är oerhört märkligt, säger Enquist till Fotbollskanalen.

- De ytterst ansvariga har inte ens kontaktat oss för att höra vår uppfattning. Att höra att den enda kontakten man tar är att ringa till motsvarande polisfunktion och inte ställa krav på att man faktiskt lyssnar på hela supporterrörelsen och elitfotbollsrörelsen, den känns för mig mycket märklig.

I sitt svar till önskemålet skrev Mikael Damberg att hans nästa steg skulle vara att träffa polisen, vilket Enquist reagerat på.

Hela Dambergs svar löd enligt följande:

"Jag har idag tagit emot en förfrågan från SEF och SFSU om att tillsätta en nationell samordnare för samverkan mellan fotbollens aktörer och Polismyndigheten med syfte att skapa trygga och välkomnande arrangemang. Jag har länge understrukit vikten av dialog mellan klubbarna, förbunden och polisen kring den situation som uppstått. Mitt nästa steg är att träffa polisen för att ta del av deras utvärderingar av sitt arbete under den nyss avslutade säsongen i fotbollsallsvenskan, och lyssna på hur de ser på vägen framåt.”

Mats Enquist:

- Jag läste via media att Damberg skulle fråga polisen om det behövdes och det känns ju lite konstigt att fråga bara den ena parten om det behövs en samordnare när det är en sådan uppenbar konflikt. Vi har under lång tid uppenbarligen inte lyckats komma så långt framåt i sakfrågan. Vi har börjat träffas igen och det är ju positivt, men i sakfrågan står vi still.

- Så nej, vi har fortfarande inte fått någon återkoppling och vi hoppas att det kommer en. Ibland måste även våra politiker gripa in och fundera över hur samhället ska bedrivas.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med Mikael Dambergs pressekreterare Per Strängberg som låter meddela att Mikael Damberg hänvisar till den kommentar som lämnades den 8 november och som citeras ovan i artikeln.