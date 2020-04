Sef positiva till fler byten: "Det låter som en god idé"

Tidigare under måndagen uppgav flera medier, bland annat The Guardian och Sky Sports, att klubbar kan få göra fem byten i stället för tre under matcherna. Fifa har lagt fram ett förslag om det, som en tillfällig åtgärd, för att hjälpa spelare efter coronakrisen.

Innan förslaget blir till verklighet krävs dock ett beslut från fotbollens regelorgan, The International Football Association Board (Ifab). Dessutom är det upp till varje enskild turnering om man vill ha fem byten eller inte.

Svensk Elitfotbolls (Sef) sportchef, Svante Samuelsson, ser gärna att förslaget blir till verklighet i allsvenskan och superettan.

- Vi tycker det låter som en god idé, vi har faktiskt suttit och diskuterat det själva. Vi tror det skulle vara ett bra förslag under den här speciella säsongen som vi kommer genomföra med mycket tätare matchprogram än vad vi är vana vid. Jag tror att det hade varit en bra möjlighet för att minska belastningen på spelarna, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Sedan får vi ser hur det blir kopplat till oss som spelar vår/höst. Grundidéerna baseras någonstans på höst och vår i de här centrala idéerna. Om det genomförs har vi en förhoppning om att vi ska kunna genomföra det under 2020 års säsong.

Fifas förslag säger även att bytena endast får äga rum vid tre tillfällen under match, plus i halvtid, för att undvika onödig stopptid. Även det anser Samuelsson är positivt.

- Då blir det inte för många avbrott i spelet, det är en bra idé.

Allsvenskan på herrsidan planeras att ha premiär den 14 juni i år, drygt två månader efter det att premiärerna var tänkta att spelas. Hur Sef:s planerade spelschema för säsongen ser ut i nuläget?

- Vi håller på hela tiden och jobbar med det och har ännu inte tagit något beslut kring det, vilket alternativ som vi väljer och vad som är lämpligast. Ett huvudspår är att lägga in de uppskjutna omgångarna på lediga, nya datum. Ett annat huvudspår är att lotta om serien helt. Vi tittar på båda de två alternativen och försöker komma fram till vilket alternativ vi tycker är lämpligast.

Är det aktuellt att korta ner serien?

- Vi har ambitioner om att spela 30 omgångar som vanligt.