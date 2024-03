Sef slår tillbaka: Har inte gått bakom ryggen - klubbarna var informerade

Fotbollsthlm.se skrev tidigare under torsdagskvällen att Svensk Elitfotbolls säkerhetschef Per Eliasson gått ”bakom ryggen” på ligaorganisationens medlemsklubbar, föreningarna i allsvenskan och superettan. Sajten visar upp en Powerpoint-presentation som Eliasson mejlade till polischefen Per Engström den 23 november i fjol, i vilken han tar upp tömning av läktare som en möjlig åtgärd för att hantera ordningsstörningar i samband med matcher.

"Måste tydliggöra att en stängd sektion/arena inte är en återgång till villkorstrappan - det är en konsekvens av respektlöst beteende av ett antal supportrar som gör att vi måste ta nästa steg i exkluderingsstrategin för att fortsatt skapa trygga och säkra evenemang", går det exempelvis att läsa.

Fotbollsthlm hävdar att nya förslag till säkerhetsdirektiv diskuterades inom Svensk Elitfotbolls säkerhetsgrupp först den 4 december förra året och att Eliasson därmed framfört saker till polisen som inte förankrats hos klubbarna. För sajten har också säkerhetscheferna i Hammarby och Djurgården, Göran Rickmer respektive Mats Jonsson, reagerat med förvåning kring Eliassons mejl till Engström.

Enligt Svensk Elitfotboll finns det dock ett problem med beskrivningen som Fotbollsthlm ger: ligaorganisationen hävdar att klubbarna i allsvenskan och superettan visst var informerade kring saken.

- Det är en hederskodex för oss: vi skulle aldrig gå bakom ryggen på våra medlemmar och driva en fråga som de inte vill att vi driver, säger generalsekreteraren Johan Lindvall till Fotbollskanalen.

Lindvall menar att innehållet i Powerpoint-presentationen som mejlats mellan Eliasson och Engström diskuterades med klubbarna under ett medlemsmöte den 14 november.

- I stort är det vad vi hade pratat om på det medlemsmötet. Det var tre dagar efter att serien avslutats och vi hade en ordentlig genomgång av säkerhetsläget, säsongen 2023 och funderingar framåt: vad har vi i vår verktygslåda?

Vad konkret om möjligheten att tömma läktare tog ni upp på det medlemsmötet?

- Vi reflekterade över så mycket man kan göra tre dagar efter en tuff avslutningsmatch ur ett ordningsstörningsperspektiv. Vi visade lite bilder på vad som hänt på läktarna under 2023, hur vi agerat och hur riktlinjerna har följts. Det var en tidig reflektion efter en lång säsong.

Svensk Elitfotbolls generalsekreterare vill vara tydlig med att arrangörens möjlighet att tömma läktare för att kunna spela klart en match har funnits som en sista åtgärd sedan tidigare.

- Det är ingen ny åtgärd. Men vi har bara inte nyttjat den. Och vi har inte haft fokus på det i våra diskussioner inför den här säsongen.

- Att tömma läktare är den absolut sista åtgärden. Vi vill att varenda match ska spelas klart inför publik. Men om läget inte bedöms som säkert på läktarna så måste vi ta till vad som krävs för att göra det säkert. Vi hoppas innerligt att vi slipper ta till den åtgärden.

Om det inte har varit i fokus för er, hur ser du på själva formuleringarna från Per Eliasson i presentationen?

- Jag delar Pers bild och det han har sagt. Vi har reflekterat över säsongen som varit och att det är en av många åtgärder som finns i verktygslådan. Men vi har inte haft fokus på den åtgärden när vi diskuterat.

Det är ändå säkerhetschefer från två av era stora klubbar som reagerar med förvåning på innehållet i presentationen. Var inte de med på medlemsmötet eller har det blivit någon miss i kommunikationen inom klubbarna?

- Det tror jag inte. Medlemsmötet var till för klubbchefer och ordföranden och det här var en punkt av många. Det är möjligt att inte alla uppfattar alla bilder eller vad de innehåller. Det fanns heller ingen förväntan på något beslut eller åtgärd utan det var bara en informationspunkt.

- Men jag konstaterar bara att vi inte går bakom ryggen på våra klubbar. Vi har inte gjort det. För vi har pratat om det här.

Hur ser du på att Per Eliasson nyligen sa till Expressen att ni inte haft någon diskussion med polisen om att tömma läktare?

- Det är så det är. Vi har inte haft någon diskussion. ”Sliden” som det refereras till är en del av en presentation som vi hade under ett möte med polisen efter säsongen, där vi reflekterade över en massa åtgärder. Det fanns med på ”sliden”, men det var ingen diskussion om det. Beskrivningen speglar inte det mötet vi hade.

- Sen vad Per (Eliasson) mejlat till Per (Engström) kan jag inte kommentera.

Polischefen Per Engström säger följande till Fotbollskanalen:

- Vi hade ett möte i höstas efter säsongen med fotbollen, ishockeyn och några andra intressenter. Då presenterade Sef den här powerpointen. Då bad jag Eliasson att skicka över den till mig rakt av. Man kan tolka innehållet som man vill, men jag tycker det övertolkas ganska kraftigt till viss del med att tömma läktare och så vidare.

- Vi trycker väldigt hårt på den strategi som vi har tillsammans med Svensk Elitfotboll. Det är exkluderingsstrategin och det är kameradelen, att utveckla den och kunna identifiera personer på arenor, och säkerhetsplanerna.

Engström utvecklar:

- I säkerhetsplanerna ingår olika typer av alternativ. Dels ska man göra en riskanalys och man ska också ta fram handlingsplaner. I handlingsplanerna ska tömma läktare ingå. Jag ser det här som övertolkning som blir jättekonstig när man börjar blåsa upp det här som ett helt okänt fenomen. Det här ingår i alla typer av säkerhetsplaner, att kunna tömma en läktare.

- Det kan vara på grund av ett bombhot, brandlarm eller av säkerhetsskäl. Allting det här går ut på att den som går på tillställningen ska känna sig säker, att vi ska kunna evakuera eller tömma en läktare på grund av säkerhetsskäl. Det här blir en storm i ett vattenglas eller vilken skitformulering man nu vill använda.

Polischefen förstår inte klubbarnas förvåning över innehållet i presentationen.

- Vi genomförde det här mötet redan på hösten efter säsongen. Då sa vi att den här säsongen är ingen annan lik och den får inte upprepas. Det var vi ganska överens om på väldigt höga nivåer på olika sätt. Då tog vi fram ett antal olika alternativ. Då tittade vi på säkerhetsplanerna och de ska innefatta att kunna tömma en läktare på grund av säkerhetsskäl. Då nämndes det här och han har tagit med det här i sin presentation som han har presenterat för sin del.

- Det här är inte okänt. En säkerhetschef i en klubb ska ha en handlingsplan som innefattar läktartömning. Punkt. Det är ingen nyhet. Har man gått en säkerhetschefsutbildning är man skyldig att kunna redovisa det här. Det är ingen nyhet. Det är som att byta till vinterdäck när det är dags för det. Det blir löjligt. Att man då skulle vara oförstående som klubb så kan man säga ”god morgon”. Lite grand så, säger Engström.

Nyligen gick Svensk Elitfotboll ut med sin plan för hur man ska hantera ordningsstörningar under 2024. Den går främst ut på att de riktlinjer som klubbarna jobbat utifrån de senaste åren framöver kommer vara mer strikta direktiv. Något nytt upplägg om att exempelvis tömma läktare vid ordningsstörningar är inte en del av de direktiven. Trots att det, enligt fotbollsthlm.se, under processen med att enas om planen funnits ett förslag från Per Eliasson om att en match ska spelas klart utan publik om "bangers, utskjuten pyroteknik eller inkastade föremål sker vid tre tillfällen".