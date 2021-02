Sef:s plan: Så vill man släppa in publik på arenorna igen

Fotbollskanalen har tagit del av den ”öppningsplan”, som Svensk Elitfotboll tagit fram som en mall för spel inför publik, i takt med att smittspridningsläget förbättras. Något som Expressen var först att rapportera om.

Planen ska skickas in som en bilaga i det remissvar SvFF ska lämna över till regeringen. Och det ska också presenteras för Folkhälsomyndigheten.

Sef har delat upp det i tre skyddsnivåer, A, B och C. I de olika nivåerna delar man bland annat upp det i andelen publikmängd man ska kunna ha på arenorna, om det ska finnas ståplatser och om bortasupportrar ska få vara på plats. Enkelt uttryckt så är det mer åtstramat i skyddsnivå A, och mer publik och mer frihet i skyddsnivå C. Exempelvis tillåts bara ståplats i nivå C. I de olika nivåerna har man dessutom delat upp de olika arenorna inom svensk elitfotboll i tre olika nivåer: Liten arena är 0-4999 åskådare, mellanstor är 5000 till 14 999 och stor är över en kapacitet på 15 000.

ANNONS

Utöver de olika fasta delarna kring mängden publik (finns att se i sin helhet i bilden nedan) så finns även en "åtgärdslista" till klubbarna. Det innebär bland annat att varje klubb "...bör ta i beaktning om de vill jobba med feberkontroll på åskådare, snabbtest, pcr-test, vaccinintyg eller antikroppsintyg. De två senare alternativen är beroende på myndighetens riktlinjer".

I sin plan skriver Sef:

”Matrisen är skapad med hänsyn till klubbarnas förutsättningar, med arenakrav, tävlingsbestämmelser och särskilda tävlingsbestämmelser taget i beaktning samt med tanke på de protokoll som tagits fram för genomförande av match. Myndigheternas rekommendationer och riktlinjer ligger alltid i fokus. Öppningsplanen uppdateras allt eftersom myndigheternas beslut och riktlinjer uppdateras, samt hur det aktuella smittläget förändras.”

Svensk Elitfotboll skriver också att man har som målbild att kunna inleda säsongen i nivå A, vilket bland annat innebär ett åskådarantal om maximalt 15 procent av arenans kapacitet. I maj-juni hoppas man kliva över till nivå B och möjligen även nivå C.

ANNONS

Vidare har Sef sedan tidigare delat in genomförandet av matcher i fem olika faser, där hela säsong 2020 spelades i fas 3, det vill säga att tävlingsmatcher får genomföras, men utan publik. Under 2021 hoppas man kunna inleda i fas 4, det vill säga ”genomförande av tävlingsmatcher med ett begränsat publikantal”.