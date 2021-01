Sef:s utredning klar - så mycket kostar VAR

Svensk Elitfotboll, som är intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan, har sedan i november 2018 utrett ett eventuellt införande av VAR i svensk fotboll. Nu har Sef sammanställt en rapport för att "på ett åsiktsneutralt sätt beskriva fakta kring VAR". Planen är därmed nu att rapporten ska gå ut till klubbarna i allsvenskan och superettan, så att de kan tycka till om ämnet. Därefter är det upp till Svenska Fotbollförbundet att fatta ett beslut i frågan. Ännu är det oklart om och när VAR kan införas i svensk fotboll.

- Det här är en milstolpe i hanteringen av VAR i Sverige. Nu lämnar vi över rapporten till föreningarna och deras medlemmar för att diskutera kring detta och ta sina beslut om vad de vill. Detta kommer sedan att sammanställas och lämnas över till Svenska Fotbollförbundet för beslut, säger Mats Enquist, generalsekreterare på Sef, i en kommentar på intresseorganisations hemsida och fortsätter:

- Uppdraget har hela tiden varit att presentera en rapport som beslutsunderlag där vi uttrycker konsekvenser av att implementera VAR i Sverige, inte att arbeta för eller emot VAR.

I svensk fotboll är det sedan tidigare splittrat kring VAR. Flera domare har uttryckt att de gärna skulle vilja använda sig av VAR, medan SFSU (Svenska Fotbollssupporterunionen) gått ut med att man är mot ett införande av VAR.

"I början av december genomförde SFSU en undersökning bland medlemmarna gällande deras inställning till VAR (Video Assistant Referee). Medlemmarna var tydliga i sitt budskap och samtliga svarande föreningar gav beskedet att de endast såg negativa effekter av att införa VAR i svensk elitfotboll", skrev SFSU i slutet av december på sin hemsida.

Sef har även med ett remissvar i sin rapport från SFSU, som uttrycker att organisationens medlemmar är eniga om att VAR "inte har någon plats inom Svensk Elitfotboll". Vidare står det även i rapporten att ett antal föreningar röstat om VAR under sina årsmöten 2020.

Aktivt emot VAR är AIK, Djurgårdens IF, Hammarby IF och Malmö FF, medan ett antal klubbar har tagit beslut om att avvakta utredningen. Det är IFK Göteborg, IFK Norrköping, Helsingborgs IF, IF Elfsborg och Gais. I rapporten står det dock att frågan kommer att återkomma på flera föreningars årsmöten 2021 med anledning av att den här rapporten nu har blivit publicerad.

Sef skriver vidare i rapporten om hur mycket VAR skulle kosta svensk fotboll, runt 55 000-60 000 kronor per match.

"Ur ett tekniskt perspektiv är ett VAR-projekt omfattande men för den svenska fotbollen fullt hanterbar då svensk elitfotboll redan har en väl utbyggd teknisk infrastruktur. Tekniken driver däremot kostnader som tillsammans med ökade kostnader för domarkåren blir betydande. Kostnaden per match skulle, baserat på projektets beräkningar, vara cirka 55 000-60 000 kronor", står det i rapporten.

Sef skriver samtidigt att VAR vore till fördel för domarkåren.

"Det kan konstateras att VAR för domarkåren kan liknas vid ett stödjande arbetsverktyg som säkerställer en högre förmåga att bättre utföra sitt arbete. Något som självklart är eftersträvansvärt för dem i en allt mer utsatt situation där alla andra åskådare och intressenter har tillgång till HD-upplösta bilder och repriser, där misstag avslöjas obarmhärtigt tydligt. Att ha VAR i den egna ligan gör också att möjligheten att döma internationell fotboll ökar, i takt med att allt fler mästerskap använder VAR".

Vidare i rapporten skriver även Sef att det kan bli tryck på Sverige framöver att införa VAR, då det redan används i många ligor ute i Europa.

"Oavsett ovan är det, givet hur VAR nu prioriteras internationellt, troligt att det kommer finnas en extern förväntan om att alla länder över tid implementerar VAR på ett eller annat sätt. Svensk fotboll på elitnivå och våra domare riskerar att hamna på undantag om resten av Europa har VAR som standard. Även ett beslut att stå utanför VAR får alltså mycket omfattande konsekvenser. Allt detta behöver vägas in och tas noggrann hänsyn till i de beslut som ska fattas".

Sef skriver vidare:

"Framför allt är det mycket viktigt att ett eventuellt beslut om införande av VAR tas med utgångspunkt från att kunna minimera de oönskade negativa exempel som tidiga införanden uppvisat på upplevelsen av fotboll. Om VAR kan vara ett stöd till domare och ge högre rättvisa är det önskvärt, men det får inte riskera att förstöra tempot och dramaturgin i upplevelsen av fotboll. En stark rekommendation är därför att ta de perspektiv som rapporten belyst i beaktande och ta stor hänsyn till alla målgruppers behov i det fortsatta arbetet i syfte att säkerställa en framgångsrik process. Oavsett vilket beslut som fattas".



Här går det att ta del av hela rapporten.