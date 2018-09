Segui: "Sättet Alm fick sparken från AIK på var helt felaktigt"

AIK:s förre ordförande Johan Segui var sommaren 2016 en del av AIK:s styrelse, när klubben valde att sparka Andreas Alm för att i stället ta in Rikard Norling som ny huvudtränare i föreningen. Lite mer än två år senare berättar nu Segui i Lundhs podcast om att han var emot beslutet och tyckte att det gjordes på ett felaktigt vis.

- Sättet som Andreas Alm fick sparken på var helt felaktigt. Det var något som jag motsatte mig kraftigt, säger Segui i podcasten.

Varför det?

- Man ska inte sparka en tränare mitt under säsong, man ska göra det under juluppehållet. Ska man byta tränare ska man göra det med sakliga grunder. Man ska göra det så att förutsättningarna för den som kommer in är bra. Det som Andreas Alm utsattes för under de sista veckorna var helt horribelt, så får det inte gå till, säger han.

Ändå var det ni i styrelsen som hade satt tryck på honom, sade han?

- Det är inte helt korrekt. Det tror jag att han håller med om i efterhand. Men det är vatten under broarna, och ingen av de som tog beslutet är kvar. Rikard har visat sig vara ett lyckokast, han har utvecklats, och så vidare. Det var bara en tidsfråga innan Rikard Norling skulle komma tillbaka till AIK. Det förstår väl alla AIK:are, på gott och ont. Det kanske är lika många AIK:are som inte är förtjusta i Rikard, men vinner han guld så kommer alla vara förtjusta i honom. Han har bara vunnit guld med AIK som hjälptränare tidigare. Det är klart att han vill det. Men det var en fröjd att se Andreas Alm bli välkomnad på Nationalarenan och att han kunde gå och morsa på folk och få respekt, samtidigt som det var en fröjd att arenan buade ut Andreas Alm när Andreas Alm är Andreas Alm och står och klagar på domsluten. Precis så ska det vara, säger Segui.

- Han är hittills den mest framgångsrika sportsliga tränaren i AIK:s moderna historia med fasta resultat, och framför allt med de förutsättningar som Andreas Alm hade, de ekonomiska ramarna, så är det ett fantastiskt arbete som han gjorde i AIK. Det kan ingen ta ifrån honom. Det tror jag nog att han själv också tycker. Han fick inte det sista, men det var med Andreas Alm som vi gjorde "miraklet i Moskva", det var han som lyfte vissa spelare. Han var väldigt tydlig med att lyfta in akademispelare, han var en av de som tidigt lyfte Alexander Isak och sade att det var klart att grabben skulle spela. ”Kör, gör din grej!” Jag har stor respekt för Andreas Alm som fotbollstränare. Sedan kan det vara en trumpen jävel, men det kan jag också vara i de sammanhangen, fortsätter han.

Lyssna på hela avsnittet med Johan Segui i spelaren ovan.