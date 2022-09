Sejdiu - från division 7 till MFF-stjärna på sju år: "Jag tänkte inte på att bli fotbollsproffs"

När säsongen 2021 skulle avslutas lämnade högeryttern några år av extrem oflyt bakom sig. Vid den tidpunkten hade Patriot Sejdiu precis kommit tillbaka från en korsbandsskada, som inträffade under utlåningen till Dalkurd säsongen 2020.

Väl skadefri har 22-åringen levt upp till potentialen. Den irrationella stilen har gått hem hos alla Malmö FF:s tränare i år och Sejdiu har stått för fyra mål på 13 matcher under sin allsvenska debutsäsong.

Faktum är att Sejdiu är allsvenskans sjunde mest effektiva spelare, om man tar med alla som fått mer än 90 minuters speltid. Han snittar 0,63 mål per match enligt Playmaker.AI:s siffror, vilket är just bakom den bäste MFF-målskytten Isaac Kiese Thelin och hans snitt på 0,68 mål per match.