Selmani kritisk till Djurgården: "Visar sina rätta färger"

Regeringen har föreslagit att 500 åskådare ska kunna tas in på fotbollsmatcher från och med den 17 maj. Därför försökte Hammarby flytta derbyt mot Djurgården den 16 maj med ett dygn. Men de blårandiga sa nej till en flytt och det fick Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté att besluta att matchdagen ska stå fast.

ANNONS

Därmed blir det bara åtta supportrar som släpps in på det kommande derbyt, om man bortser från de restauranggäster som kan följa matchen på Tele2 Arena.

Hammarby-stjärnan Astrit Selmani är besviken på rivalens beslut. Efter 3-2-segern mot Sirius under lördagen säger han följande till Aftonbladet:

- Det är klart att det är tråkigt att vi inte får släppa in publik. Alla klubbar i allsvenskan har ju jobbat ihop för att släppa in folk. På ett sätt förstår jag Djurgården. De vill inte ha vår publik här under matchen. De vill inte att vi ska ha det stödet.

Men han säger också:

- Det är konstigt när alla i svensk fotboll har samarbetat för att vi ska få in publik på arenorna. Jag tycker det är tråkigt. Djurgården visar sina rätta färger.



Lagkamraten Abdul Khalili har förståelse för att Djurgården tänker som de gör.

ANNONS

- Om det varit ombytta roller så hade väl inte vi velat att de skulle ha publik. Så jag förstår Djurgården. Det är bara att gilla läget. Vi ska spela bra fotboll oavsett, det är det som det handlar om, säger Khalili.

- Det är klart att det hade gjort skillnad. Vi vill ju ha våra supportrar här. Men vi kan inte sitta och tänka på det. Då blir det negativt tänk.

Djurgårdens vd Henrik Berggren har sagt följande till fotbollsthlm.se i veckan:

- Om vi antar att det blir lite förändringar mest hela tiden här framöver, då blir det oöverskådligt att hålla på att flytta matcher. Vår inställning är därför att matchen ska ligga där den ligger nu på söndagen.