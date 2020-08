Selmani om Varbergs tuffa spel: "MFF körde långa inkast - vi får inte den respekten"

Varbergs Bois-anfallaren Astrit Selmani, 23, stod i fjol för 15 mål i superettan och är så här långt noterad för sju mål på tio matcher i år i allsvenskan, varav tre mål på lagets två senaste matcher. Däremot har nykomligen, efter en succéstart på säsongen, haft det lite tyngre senaste tiden med fyra poäng på senaste sju matcherna i serien, även om laget fortsatt är placerat i mitten av tabellen på en niondeplats.

Selmani tror nu att flera motståndare har fått mer respekt för Varberg.

- Det är klart att folk har fått respekt. Man märker det när folk kommer hit och matchen inte hinner gå i en miunut förrän de börjar klaga på att vi spelar tufft. Det blir lite skrik och de tycker att vi spelar tufft. Men det är klart att folk har fått respekt och vi har förtjänat det på vägen. Nu finns det ett par matcher där vi ska knipa tre poäng, säger han till Fotbollskanalen.

Spelar ni inte tufft då?

- Det är klart att vi spelar tufft, men någonstans får domaren lägga nivån på var gränsen går. Jag tycker inte vi spelar fult, egentligen helt vanligt. Det blir lite olika typer av fotboll på gräs och konstgräs. Det är inte lika många smällar på konstgräs och när konstgräslag kommer till gräs blir de lite chockade över att det smälls på. Många är inte beredda på att det är tufft. Men jag har inte hört någon, som spelar på gräs, klaga. Underlaget gör sitt.

Sirius-tränaren Henrik Rydström uttalade sig efter att ha tappat 3-1 till 3-3 mot Varberg om att det blev "Championship-fotboll" i matchen och att Sirius hanterade det dåligt, samtidigt som Varberg slog in mycket bollar i Sirius straffområde.

Selmani tycker i sin tur inte att det är något fel med att slå långbollar.

- De hade ju problem med långbollar. Varför ska vi då sluta att slå det? Om man ligger under med 3-1, så slår man långbollar. Vi tappade poäng mot MFF som körde långa inkast och vi är inte sura över det. Det är ett anfallsvapen och man får respektera att de är bra på det. Men vi får inte den respekten när vi ligger under och märker att de har det tufft. Då får man utnyttja det och slå in bollar i boxen med två, tre minuter kvar. Det är likadant i Champions League. Man ser det på olika sätt.

Den 23-årige anfallaren lovade samtidigt inför den här säsongen att han skulle göra minst tio mål i allsvenskan. Det är han också nu på god väg att göra efter sju mål under första halvan av sin första säsong i karriären i allsvenskan.

- Jag bara fortsätter att göra det jag ska göra. Jag ska göra poäng och leverera poäng för att hjälpa laget. Det är mitt främsta mål och det är bra om mina mål hjälper laget på vägen, så det är klart att det är positivt.

Selmani kopplades efter förra säsongen och inför årets säsong ihop med en flytt till andra klubbar. Det är dock inget han har fokus på i dagsläget.

- Jag har inte hört något. Jag sköter mitt på planen och kan inte lösa resten i klubben. Jag fokuserar på mitt här, men det är klart att man förstår att folk tittar om man gör mål. Man är inte dummare än så. Jag har ambitioner om att komma så högt upp som möjligt, men jag har inget fokus på när det händer.

Han fortsätter:

- Mitt mål har alltid varit att spela i allsvenskan, så jag njuter av att vara här nu. Jag försöker att hjälpa laget att hålla sig kvar i allsvenskan.

Är det som du tänkte dig att spela i allsvenskan?

- Ja, det är som jag tänkte mig, men jag saknar publiken. Jag hade velat uppleva det, så det är tyvärr inte samma sak. Jag tror att det är dags att börja uppskatta fansen mer än vad man gjort. Utan de är det absolut inte sig likt, säger han.

Varberg ställs härnäst på måndag mot BK Häcken på bortaplan i allsvenskan. I söndags föll Bois med 3-1 hemma mot Häcken i Halland.