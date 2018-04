Sema spelklar - kan göra debut: "Känns superbra - blev några sömnlösa nätter"

Den svenske yttermittfältaren Maic Sema lämnade i förra veckan NorthEast United och Indien för spel i Gif Sundsvall och en återkomst till allsvenskan. Däremot råder det ovisshet om hur långt Semas kontrakt är med föreningen, då klubben inte vill gå ut med det.

Det var länge osäkert om Sema skulle hinna bli spelklar till klubbens premiär i ikväll mot Örebro i allsvenskan på Idrottsparken, men nu är mittfältaren tillgänglig för spel.

- Det känns superbra att Maic nu är spelklar, det blev några sömnlösa nätter men nu är allting klart, säger klubbens sportchef Urban Hagblom till Sundsvalls hemsida.

Sema kan därmed komma till spel mot sin tidigare klubb, där han tillbringade två säsonger och senast i fjol gjorde fyra mål och en assist på 26 matcher i allsvenskan.

Matchen börjar klockan 17.30 och sänds på C More Live och streamat på C More.