Sex månader med Georgson och Milojevic i MFF: "Det har nog tagit mer energi än jag trodde"

Där Milos Milojevic flackat runt mellan Island, hemlandet Serbien och tre olika klubbar i Sverige är Andreas Georgson Malmö FF rakt igenom. 36-åringen spelade visserligen i Lommaklubben GIF Nike, men jobbade i MFF-akademin under elva år innan han befordrades till assisterande tränare i A-laget 2018.

Trådarna tar aldrig slut med andra ord? - Lite så. Det är en lagom klubb och fotboll är en levande organism nästan, och det händer saker hela tiden. Skador, intresse för våra spelare som gör att världen ändras hela tiden - spelpjäserna står aldrig stilla. I min erfarenhet bara av den här tiden måste man bolla så många scenarion och så mycket information och fatta beslut, nästan dagligen. Inte bara spelare in och ut, utan det är även andra saker. Och energiåtgången av det har nog varit större än jag trodde. Här gäller det verkligen att hålla mycket i huvudet samtidigt, och jag har börjat jobba med att komma till skott, bestämma mig. "Detta är linjen nu", och så kör vi. Och det lär jag mig mycket av "Danne", och det är väldigt nyttigt.

Georgson har sålt de egna produkterna Anel Ahmedhodzic och Amin Sarr för stora summor under året och säkrat en annan, Dennis Hadzikadunic, på ett säsongslångt lån. Dessutom har Mahamé Siby, Joseph Ceesay och Moustafa Zeidan värvats under sommaren. En annan viktig tillsättning var tränaren Milos Milojevic, som presenterades som Jon Dahl Tomassons ersättare den 7 januari.

Milojevics lag har blivit utbuat vid ett par gånger av den vinstvana Malmöpubliken, som när MFF släppte in ett sent reduceringsmål i 3-2-segern mot Vikingur för en vecka sedan. Milojevic säger dock att han förstår om publiken inte är glad under säsongens gång. Enligt honom ska de vara glada vid tre tillfällen på året: när SM-titeln säkras, cupen vinns och dagen då MFF säkrar platsen i ett europeiskt gruppspel.