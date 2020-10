Sex raka utan seger - men hoppas att sena kvitteringen kan göra att det vänder: "Bra moral att få in den"

Djurgården har svårt att få till det i offensiven, vilket har gjort att det nu har blivit sex raka matcher utan seger. Det såg länge ut att bli förlust mot Hammarby, men i den 94:e minuten kvitterade Jesper Nyholm. Ett mål som spelarna hoppas ska ge självförtroende.

- Vi hoppas att det målet kan göra att det vänder. Vi vill ju vinna matcher. Det är klart att vi har varit inne i en lite tyngre period. Vi har inte förlorat så mycket men kryss kommer man inte så långt på. Tyvärr. Men ändå bra moral att få in 1-1-målet så sent. Jag tycker att vi är det bättre laget. Det är ju positivt i sig, säger Magnus Eriksson.

- Det är ju väldigt jämnt där uppe och vi har en hängmatch mot Häcken som kommer att bli väldigt viktig. Men vi måste börja vinna matcher. En poäng ger oss inte jättemycket, men vi får ta det i dag med tanke på hur matchbilden såg ut och att vi jagade en kvittering och fick in den så sent. Vi förtjänade att få in en kvittering. Jag tycker att vi är bättre. Så det är ett litet plåster på såret att få in en kvittering så sent. Det var starkt att komma igen.

Målskytten och poängräddaren Jesper Nyholm håller med Magnus Eriksson och hoppas att den sena kvitteringen ska få laget tillbaka på vinnarspåret.

- I slutet så är det alltid en poäng upp och ner hela tiden. Så en poäng är oerhört viktigt oavsett. Väldigt skönt att få en poäng nu i slutet, säger han.