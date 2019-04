"Sheriffen" ställs mot gamla klubben: "Fantastiska år"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sommaren 2016 lämnade den hårdföre mittfältaren Johan "Sheriffen" Persson allsvenska Hammarby för spel i superettanlaget Helsingborgs IF. I HIF tog han omgående en ordinarie plats, men laget lyckades inte ta sig tillbaka den svenska fotbolls finrum då, utan fick vänta ytterligare en säsong. Men "Sheriffen" fick knappt spela under fjolårssäsongen. Mittfältaren led av en allvarlig stressfraktur som tog honom nästan att år att komma tillbaka från. Det blev totalt två korta inhopp under säsongens två sista matcher.

Nu är mittfältaren tillbaka på allvar och i de två första allsvenska matcherna har han hoppat in.

- Formen känns ganska bra. Jag har respekt efter föregående år där jag missade elva månader. Jag visste att det skulle ta tid att komma i form samt att jag kan lita på min fot och kropp. Jag har nu fått en hel försäsong och har gjort två inhopp. Det känns positivt, säger han till Fotbollskanalen

Under måndagen drabbar HIF samman med Hammarby. Det blir ett speciellt möte för Johan Persson, som tillbringade tre år och ett halvt år i Stockholmslaget.

- Det är klart att det blir speciellt. Det är första gången jag ställs mot dem sedan jag lämnade. Det kommer nog kännas lite. Jag hade tre och ett halvt fantastiska år där uppe. Jag hoppas de kommer ned med lite supportrar för då tror jag det kan bli härlig inramning, säger Persson.

Han fortsätter:

- Det var en härlig tid för mig som fotbollsspelare att representera den klubben och vad allt det innebär. Det var fantastiskt stöd och fantastiska hemmamatcher.

Hur ska Helsingborg gå segrande ur striden mot Hammarby på Olympia? Man vill anamma det som stämde i mötet med IFK Norrköping i den allsvenska premiären (3-1).

- Vi har gjort en ganska bra inledning och matchen mot Norrköping var riktigt bra från vår sida. Vi vill studsa tillbaka till den matchen och det aggressiva spelet vi hade då. Vi vill komma upp i den standaren vi vet att vi kan nå upp i.

Helsingborgs möte med Hammarby på hemmaplan börjar klockan 19.00. Matchen visas på Sportkanalen och cmore.se. Sändningen startar 18.30.