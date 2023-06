Sifforna visar: Så slutar allsvenskan 2023

På många sätt har det varit en oväntad vårsäsong i allsvenskan. AIK och IFK Göteborg befinner sig på nedflyttnings- respektive kvalplats. Topptippade Djurgårdens IF befinner sig på femte plats, sju poäng bakom BK Häcken på tredje plats. Nykomlingen IF Brommapojkarna är sexa. Och IF Elfsborg är placerat på andra plats efter att ha varit den stora utmanaren till Malmö FF, som väntat toppar tabellen.

Hur ska allt detta sluta?

Det har Fotbollskanalen i samarbete med Playmaker AI:s Ola Lidmark Eriksson försökt lista ut genom att simulera samtliga återstående allsvenska matcher 100 000 gånger. Resultatet visade flera intressanta fynd som du hittar nedan.

Annons

I toppen av tabellen finns det en tydlig topp två. Av 100 000 simuleringar vinner Malmö FF allsvenskan i 54 461 (54,6 procent). Motsvarande siffra för Elfsborg är 44 456 (44,5 procent), som i övrigt är den stora favoriten till andra platsen (47 838, 47,8 procent). Mest anmärkningsvärt är kanske att Häcken endast vinner allsvenskan i 371 av 100 000 simuleringar. Det är alltså bara 0,3 procents sannolikhet att Hisingslaget försvarar sin titel.

Vidare är det fortsatt tydligt vilka lag som är favoriter till att knipa Europaplatserna. Malmö FF slutar topp tre i 98,3 procent av alla simuleringar (98 399). Elfsborgs motsvarande siffra är 97,3 procent (97 260) och Häckens är 37,9 procent (37 903).

Djurgården lär enligt simuleringen bli besviket. Efter 100 000 simuleringar slutar man vid flest tillfällen på åttonde plats. 15 281 simuleringar, motsvarande 15,3 procent. Samtidigt är sannolikheten för att sluta topp tre och nå Europaspel endast 4,7 procent (4 670).

Annons

Blårändernas grönvita rival lär inte heller vara speciellt nöjd med simuleringen. Det mest sannolika för Bajen är att sluta på nionde plats, där man slutade i 23 479 av 100 000 simuleringar (23,8 procent). Vidare är sannolikheten att klubben når Europaspel endast 0,45 procent (450 utav 100 000 simuleringar).

I den andra änden av tabellen är Varbergs Bois storfavorit att sluta på sista plats. I hela 72 452 simuleringar (72,4 procent) slutar de grönsvarta sist. I 88 584 simuleringar (88,6 procent) slutar de på en plats som innebär direktnedflyttning. Sannolikheten att överhuvudtaget landa på säker mark är endast fem procent (5060).

Om man fortsättningsvis tittar på krislagen AIK och IFK Göteborg så är det jämt skägg kring vilket lag som har ljusast framtidsutsikter.

Annons

Å ena sidan är de mest sannolika tabellplaceringarna efter 100 000 simuleringar att Göteborg slutar på kvalplats (31 082, 31,1 procent) och att AIK slutar precis nedanför strecket på 14:e plats (31 430, 31,4 procent).

Men å andra sidan, om man analyserar ännu djupare, är dock sannolikheten större för IFK Göteborg att sluta bland de tre sista än för AIK. Efter 100 000 simuleringar slutar Göteborg bland de tre sista i 72 196 simuleringar (72,1 procent) medan AIK "bara" gör det i 66 784 (66,7 procent).

En tänkbar anledning till det är att AIK når placeringarna från 13:e till 5:e plats i fler simuleringar än Blåvitt - som i sin tur slutar på kvalplats (31 082 kontra 25 517) eller sista plats (10 858 kontra 9 837) i större grad än AIK. Det skulle kunna indikera att AIK är mer benäget att nå högre tabellplaceringar och rädda sin säsong än Blåvitt.

Annons

Avslutningsvis är IF Brommapojkarna ett svårbedömt lag. Om man ser till vilken tabellplacering de slutar på flest gånger efter 100 000 simuleringar så är det på tredje plats. Samtidigt varierar det väldigt mycket och är jämnt mellan flera olika tabellplaceringar för BP. Det är det enda laget bland topp sex-lagen i den nuvarande allsvenska tabellen som i vissa simuleringar vinner allsvenskan men i andra också åker ur.