Sigurdsson tillbaka i full träning - kan spela mot Blåvitt

Arnor Sigurdsson har varit en nyckelspelare i Norrköpings offensiv under årets allsvenska säsong. När Norrköping mötte Elfsborg i den senaste omgången spelade han från start och bildade tremannaanfall tillsammans med David Moberg Karlsson och Simon Skrabb.

I matchen fick islänningen dock en smäll mot knäet och klev av planen i början av andra halvlek. Den gångna veckan har Sigurdsson därför inte kunna träna för fullt, men när Norrköping möter Göteborg på måndag är han redo för spel.

- Absolut, det känns bra. Nu är det lugnt, jag kunde vara med 100 procent i dag. Det var en tuff träning för de som inte spelade i torsdags (mot Brottby i Svenska Cupen), säger Sigurdsson till Norrköpings Tidningar efter fredagens träning.

- Jag kan spela. Det känns perfekt, hoppas många kommer och ser matchen, det var en jättebra stämning här mot Hammarby. Vi måste spela vårt spel, hålla bollen och skapa chanser, som vi kanske inte gjort så väldigt bra senaste tiden men vi måste fortsätta, det finns inget annat att göra.

I årets allsvenska har Sigurdsson svarat för tre mål och tre framspelningar vilket resulterat i intresse från ryska CSKA Moskva. Förra veckan kom uppgifter om att den ryska klubben erbjudit Peking 30 miljoner för islänningens signatur. Norrköping ska dock ha kommit med ett motbud och när Sigurdsson försvinner från Norrköping återstår att se.

- Vi får se vad som händer. Jag vill inte tänka på det nu utan min fokusering är 100 procent på måndag här, säger islänningen.

Mötet mellan Norrköping och Göteborg spelas på måndag med avspark 19:00. Du ser mötet i C More och kan streama det via cmore.se.