Simovic snuvade Peking på seger - kvitterade i 97(!) minuten

IFK Norrköping har haft en tuff säsong och tidigare i augusti kom Glen Riddersholm in som ny chefstränare i klubben. Efter kryss mot Elfsborg och förlust mot AIK jagade Riddersholm under söndagen första segern med sin nya klubb mot Varbergs Bois på bortaplan i allsvenskan.

Men det var Varberg som inledde bäst med en fin möjlighet signerad Anton Liljebäck, som pressade Oscar Jansson till en jätteräddning i bortamålet. Norrköping var samtidigt inte ofarligt och tog ledningen i den elfte minuten efter en individuell prestation.

Jonathan Levi drev in med bollen centralt i banan och satte bollen i bortre krysset till 1-0.

ANNONS

- Jag försökte komma loss och sedan kom jag lite ur banan, men det var ett jävligt fint mål. Jag kan inte stå här och säga något annat, sa Levi till Discovery+ i paus.

I andra halvlek åkte Peking-mittfältaren Dino Salihovic på en smäll och blev sedan utburen på bår. Andri Guðjohnsen hoppade in i stället, och sedan såg Peking ut att gå mot seger, men i den 97:e minuten fick Varberg till slut in ett kvitteringsmål. Robin Simovic stod på rätt plats i straffområdet och nickade in bollen i mål till slutresultatet 1-1.

- Det är tre tappade poäng. Det är inte mycket mer att tänka på, säger Peking-backen Linus Wahlqvist till Discovery+.

Norrköping är på elfte plats med 21 poäng efter 20 omgångar, medan Varberg är tolva med lika många poäng efter lika många matcher i allsvenskan.

ANNONS

- Vi jobbar för att säkra ett allsvenskt kontrakt, säger Wahlqvist.