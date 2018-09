Sirius bakslag i bottenstriden - Vecchias säsong över: "Bedrövlig känsla"

Sirius-yttern Stefano Vecchia har under den här säsongen varit en viktig pjäs för Sirius med fyra poäng på 18 framträdanden i allsvenskan. Han inledde senast i veckan på bänken mot Örebro, men hoppade in i andra halvlek i mötet som slutade mållöst.

Under säsongen har han däremot haft problem med ett "hopparknä" - och nu meddelar Sirius att laget får klara sig utan yttern under resten av säsongen.

- Han har gjort lite ingrepp och det har blivit bättre för en kort period, men det har inte hållit och det går inte att fortsätta pusha där utan risk för att det förvärras. Han börjar nu med sex veckors rehab, och har redan nu börjat fokusera på nästa år, säger Sirius fystränare Viktor Helander till klubbens hemsida.

- Det är klart att det är tufft med ett tråkigt besked, men sedan har jag känt till att mitt knä inte varit på topp, samtidigt som jag vilat från en del matcher och bara hoppat in ett fåtal minuter från slutet. Det är klart att det är tungt att säsongen är över, jag hade velat spela de sista fajterna och vara med och kriga för att stanna kvar, säger Vecchia till Fotbollskanalen.

Han var därmed inte helt chockad över beskedet.

- Nej, jag har haft problem med det här knät redan sedan det tuffa spelschemat i våras och i somras innan VM. Jag är därför inte chockad, men däremot lite förvånad eftersom att det blivit så dåligt snabbt igen. Jag hade hoppats på att få spela säsongen ut och sedan göra något ingrepp. Nu blev det dåligt direkt, säger han.

Vecchia har inte full koll vad som väntar honom framöver. Det kan bli alltifrån fortsatt rehabiliteringsträning till en operation.

- Just nu har jag inte full koll, men det är något vi får snacka om inom klubben. Det kan vara så att jag behöver operera knät ganska snart eller köra rehab innan det eller möjligen ingen operation alls. Jag måste dock göra något eftersom att det här uppenbarligen inte fungerar.

Är du orolig över skadan?

- Nej. Jag vet att jag får den bästa hjälpen jag kan få och jag vet att problemet är att jag spelat med det här knät. Jag får ta en period med rehab, kanske göra ett ingrepp för att det ska bli bra. Problemet är att det hela tiden varit stressigt för mig att komma tillbaka och spela. Jag vill ju lira i stället för att köra rehab, säger han.

Då är det i stället tyngst att missa sista matcherna i bottenstriden?

- Ja, det är ju bedrövligt. Det är en bedrövlig känsla att sitta hemma och kolla på när grabbarna spelar. Det är klart att man vill vara med och spela, speciellt nu när vi ligger i botten. Jag vill hjälpa laget, så det känns fruktansvärt tungt att inte kunna vara med. Jag får vara med och stötta grabbarna på något annat sätt.

Sirius får till lördagens möte med Norrköping även klara sig utan Jesper Arvidsson och Mohamed Saeid, men även långtidsskadade Elias Andersson och Karvan Ahmadi.

Däremot är nyförvärvet Niklas Busch Thor med i lagets matchtrupp för första säsongen sedan det blev klart att han gör comeback i föreningen.

Sirius trupp: Karim Fegrouch, Karl Larson, Oscar Pehrsson, Daniel Jarl, Johan Eiswohld, Abdul Razak, Tim Björkström, Jonas Lindberg, Charbel Georges, Henry Offia, Ian Sirelius, Sam Lundholm, Christer Gustafsson, Niklas Busch Thor, Robert Åhman Persson, Philip Haglund, Lukas Jonsson, Moses Ogbu.

Matchen mellan Sirius och Norrköping börjar klockan 16.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.