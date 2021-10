Sirius bekräftar - Sugita opererad

Sirius gav under tisdagen ett tråkigt besked till sina supportrar. Den offensive spelaren Yukiya Sugita, 28, genomförde under måndagen en knäoperation efter problem till och från under säsongen. Japanen blir borta i ett antal matcher, men kan möjligen spela före säsongens slut.

- Operationen gick bra och vi jobbar mot att "Sugi" är tillbaka i de avslutande matcherna av säsongen, säger sportchefen Ola Andersson i en kommentar på klubbens hemsida.

Sugita är i år noterad för 16 framträdanden i allsvenskan. Sirius är på tionde plats i tabellen och ställs härnäst mot Varbergs Bois hemma den 16 oktober efter landslagsuppehållet.