Sirius besked om mittfältarens skada: "Ett halvår om man har otur"

Sirius-yttern Sam Lundholm imponerade under förra hösten i allsvenskan och stod totalt för fyra mål och två framspelningar på 24 matcher under säsongen. Samtidigt hade han problem med ena hälen och under försäsongen har han inte kunnat träna med laget.

- Sam har en besvärlig hälåkomma. Han har genomgått diverse utredningar och träffat en specialist på området. Det finns inget operationsmässigt man kan göra i nuläget utan det är en inflammation som måste lägga sig Sirius läkare Jakob Johansson till UNT.

Johansson vågar inte uttala sig om när Lundholm kan vara tillbaka i spel igen, men berättar att det vid otur kan ta lång tid.

- Det är väldigt svårt att förutse. Det kan sitta i ett halvår om man har otur och vi har även fall som har varit längre än så. Vi hoppas att han kommer att kunna repa sig snabbare.

Vidare meddelade även Johansson att Stefano Vecchia, som missade missade sista månaden av förra säsongen, rehabiliteringstränar och möjligen kan vara tillbaka till premiären i år i allsvenskan.