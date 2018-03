Sirius hemmapremiär i fara: "Ytterst tveksamt om det blir spel"

Den allsvenska premiären är mindre än två veckor bort. För Sirius del inleds serien borta mot Hammarby den 1 april. En vecka senare är det tänkt att hemmapremiären ska spelas på Studenternas IP, när Gif Sundsvall gästar. Men den långa vintern ställer till det för Uppsala-laget. Hemmapremiären ser nu inte ut att kunna bli av som tänkt.

Under måndagen var SvFF på plats på Studenternas för att inspektera planen.

- Det är ingen surprise för någon med tanke på hur den här vintern är och har varit. Det är ett problem. I går var det cirka 20 centimeter snö och 15 centimeter tjäle ungefär på Studenternas. Så det är klart att det är ytterst tveksamt om det kommer att kunna bli spel, men vi hoppas såklart. Men chansen är inte speciellt stor, säger Sirius klubbchef Michael Lundgren till Fotbollskanalen.

Sirius hoppas fortsatt på att kunna spela matchen mot Sundsvall på hemmaplan. På sin hemsida skriver klubben att "absolut högsta prioritet är att kunna spela matchen inför vår publik hemma på ”Studan”, om inte den 8 april så på ett annat datum."

- Det finns flera olika vägar att gå och det är ett alternativ. Att hitta ett nytt speldatum under ett VM-år är ju ganska svårt, det finns inte så många fönster att stoppa in en extramatch på. För de små fönster som funnits har ju varit för Europa-lagen att de ska kunna flytta lite matcher och så där. Men den vägen vi får gå är, vi för en dialog med Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll och även då med Gif Sundsvall. Och då får vi helt sonika försöka skicka in ett ärende till tävlingskommittén, säger Michael Lundgren.

Sirius reservarena är Gefle IF:s Gavlevallen, där under säsongen även nyblivna Uppsala-klubben Dalkurd huserar för sina hemmamatcher.

- Just det datumet, den åttonde, tror jag att Dalkurd har hemmamatch där uppe (mot Östersund). Och i så fall blir det väl aktuellt i närtid till den åttonde, sedan om det blir den sjunde, nionde eller tionde har jag ingen aning om, säger Michael Lundgren.

Klubbchefen hoppas på att snabbt få in ett ärende till SvFF:s tävlingskommitté.

- Vår förhoppning är att vi ska få in ett underlag till tävlingskommittén den här veckan och sedan vill vi hela tiden givetvis hålla det öppet för skulle det vara så att temperaturen vänder och det blir varmt helt plötsligt och de lyckas med Studenternas så vill vi ju spela hemma såklart.

Om det inte blir någon hemmapremiär på Studenternas IP mot Gif Sundsvall så ska Sirius istället försöka få planen spelklar till mötet med Häcken den 18 april.

- Då får vi ta sikte på det helt enkelt. Förhoppningsvis ska ju temperaturen följa med i och med att vi kommer närmare och närmare sommaren, säger Michael Lundgren.