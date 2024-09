Sirius kritiskt till polisen - som klev in på läktaren: "Märkligt"

Det var knappt tio minuter in i mötet mellan Sirius och AIK under onsdagen som ett antal poliser klev in på hemmalagets klacksektion. Efter att ett antal pyrotekniska pjäser använts under inledningen av matchen.

Poliserna stod på läktaren i ett antal minuter, vilket ledde till ilska från hemmasupportrar men även att AIK-klacken bland annat skanderade "ut med packet".

Sirius är nu kritiskt till polisens val.

- För det första kände vi att vi hade koll på läget och att det var tryggt och säkert. Det var inga incidenter egentligen innan. Så för oss var det ett märkligt beslut med tanke på att det var lugnt, säger Linus Wallén.

Han är evenemangsansvarig hos Sirius.

- Vi tycker att ett sådant beslut skapar mer problem än vad det gör nytta, fortsätter Wallén.

- Deras förklaring var att de ville förhindra nya bränningar.

Vad skulle de göra inne på läktaren?

- De ville föra dialog med de supportrarna som stod centralt på läktaren.

Han säger också:

- Vi var inte alls beredda på att de skulle gå ner på våra läktare.

Har ni framfört till polisen vad ni tycker?

- Vi har varit ganska tydliga med vad vi tycker, och det är att vi känner att det ger mer skada än nytta. Men generellt har vi haft en väldigt bra dialog med polisen i Uppsala, och därför blir det här en lite annan signal till oss än vad vi hade räknat med.

Wallén har svårt att förstå att polisen riskerar att eskalera en situation för att ett bötesbrott har begåtts. Han ser en fara med att myndigheten kliver in i en folkmassa på det sätt som man gjorde.

- Nu blev det inget upplopp men risken med det är större än vad de fick ut av själva ingreppet.

- Det blev en del frustration på läktaren och jag förstår att man reagerar, säger Sirius evenemangsansvarig.

Roland Komaromi är presstalesperson vid polisregion Mitt.

Han berättar för Fotbollskanalen att det inte handlade om någon punktinsats på Studenternas i onsdags. I stället var ingripandet på läktarplats del av en ny strategi som Uppsalapolisen testar.

- Den här taktiken kommer från ett underlag som Noa (Nationella operativa avdelningen) har tagit fram. I det beslutet står det att vi ska jobba mot x antal saker. Bland annat narkotika, maskering och pyroteknik. Det jobbade vi med i går och det var en av orsakerna till varför vi befann oss på läktaren med uniformerad personal.

- Varför man gjorde det just i går beror delvis på att det var en av tre stormatcher i Uppsala, vilket innebar att vi hade en resurs som tillät oss att arbeta på det sättet. Vid en mindre resurs på en mindre match kanske vi beslutar att inte jobba så. Men i går hade vi tillräckligt stor resurs, säger Komaromi.

Han lägger till:

- Det här var ett sätt att prova något nytt för att kunna stävja eventuella störningar.

När det gäller kritiken som Sirius evenemangsansvarig riktar mot polisens agerande, svarar Komaromi:

- Det här är nytt för oss. Självklart är det tråkigt om de upplever att det inte fungerade bra, men det får vi ta i utvärderingen. Där får vi titta på om det finns framgång i den här metoden eller om det finns bättre metoder att jobba med.

Sirius anser att polisens agerande i går riskerade att eskalera en situation för ett bötesbrott som begått. Hur ser du på det?

- Man kan resonera på olika sätt kring olika strategier. Men det här är ett sätt att prova om vi kan jobba brottsförebyggande och skapa bättre stämning för allmänheten. Sen är det alltid så att när vi testar en ny strategi - då kommer det finnas åsikter.

Sirius informerades på förhand om att polisen eventuellt kunde kliva upp på läktarplats vid ordningsstörningar.

- Gällande dialogen innan har polisinsatschefen och ansvarig hos klubben alltid ett matchmöte veckan innan. Där berättade vi att vi kan jobba med den här strategin (mot AIK), även om det inte var 100 procent bestämt. Men vi informerade om att taktiken fanns, säger Komaromi.

- Enligt den överenskommelse som finns jobbar arrangören långsiktigt och polisen sköter ingripande, vilket vi gjorde i går. Det är inget som inte har informerats till Sirius. Det kommer kunna ske igen eftersom det är ett nationellt uppsatt mål för att jobba trygghetsskapande.

- Det (underlaget från Noa) har funnits hela året och nu har vi börjat implementera det i polisregion Mitt. Underlaget finns där som ett sätt att jobba på, sen använder vi det olika beroende på vilken match det är och vilken resurs som finns.

Komaromi lägger till:

- Så det här var ingen punktinsats. Detta kommer att ligga som en matta över varje matchtillfälle. Sen får Noa utvärdera strategin när de får in rapporter från alla olika områden.

Liknande polisingripande på läktarsektioner kan alltså dyka upp på andra allsvenska arenor framöver.

- Alla regioner har fått det här till sig och ska använda det, sen kan jag inte uttala mig om hur andra regioner har gjort. Noa har utfärdat det och det har gått ut till hela landet. Sen har alla regioner sina utmaningar och förutsättningar för att kunna tillämpa det, avslutar Komaromi.

Enligt polisen blev en person på Sirius klacksektion frihetsberövad under onsdagskvällen.