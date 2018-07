Sirius spelar match precis efter Sverige-Schweiz: "Hoppas det kan göra folk mer sugna"

Sverige lyckades i förra veckan slå Mexiko i den sista gruppspelsmatchen i VM, och gick därmed vidare till åttondelsfinal mot Schweiz. Åttondelen spelas i dag, tisdag, klockan 16 - men sedan tidigare stod det klart att Sirius ska möta Gif Sundsvall i allsvenskan klockan 19 samma kväll.

Med andra ord kan det bli så att Sirius konkurrerar med det svenska landslaget i ett VM om åskådare till kvällens match.

- För det första är det fantastiskt roligt att Sverige har tagit sig vidare, säger Sirius informationsansvarige Mats Karlström till Fotbollskanalen.

- Vi har för tillfället (klockan 15:15 i går) en beläggning på 2200 personer inför matchen. Det är inte alls så illa. Men det rör ju beläggning, vilket inkluderar säsongskort och allt sådant. Det hade ju varit fler biljetter sålda annars, definitivt, men med sommartid när folk har börjat gå på semester är det här faktiskt helt okej.

Ni funderade inte på att ta in en storbildsskärm och sända Sveriges match på Studenternas eller något liknande?

- Vi har tittat lite på möjligheten på att sända matchen på storbild, men det är väldigt mycket en kostnadsfråga. Det är ju fantastiska pengar det rör sig om för att få sända för en så stor publik. Det var inte ett alternativ att sända för flera tusen personer, även om det hade varit vansinnigt roligt.

Även om Sveriges match kom med kort varsel - det var aldrig aktuellt att titta på att flytta er match?

- Vi har faktiskt inte tittat på det. Vi räknade nog inte med det här avancemanget, även om det är jättekul. Men vi har ju väldigt många sportbarer här i Uppsala som jag utgår ifrån kommer att vara utsålda i morgon, och de ligger ju inom ett väldigt kort avstånd från arenan. Om det inte blir alltför mycket med förlängning och så har man ju en timme på sig att komma ner.

Vad hoppas ni på för resultat i Sverige-matchen för att få så bra åskådarsiffra som möjligt i er match?

- Det är klart att vi vill se att Sverige tar sig vidare. Då blir folk kanske sugna på ännu lite mer fotboll.

Sirius ligger inför omstarten sist i den allsvenska tabellen med fem poäng på elva omgångar.

Mötet mellan Sirius och Gif Sundsvall skulle ha spelats redan i omgång två, men fick skjutas upp på grund av att Studenternas gräsmatta bedömdes vara för dålig. Nu ser det betydligt bättre ut, menar Mats Karlström.

- Jämfört med då... det är som att jämföra ett vandrarhem med Hilton. Det är en fantastiskt fin plan nu. Det ger alla förutsättningar för bra Sirius-fotboll. Det ser galant ut.

Sirius möte med Gif Sundsvall startar klockan 19 i kväll och kan ses i C More Sport, i Sportkanalen och på cmore.se/sport. Sveriges möte med Schweiz startar klockan 16 och kan ses i TV4, på C More Fotboll och på cmore.se/sport.