Sista rättegångsdagen för Sarfo i hovrätten: ”Tycker inte den nya bevisningen har så mycket värde”

Hovrätten har nu gått igenom Kingsley Sarfos fall. I torsdags var första rättegångsdagen och i dag den sista.

- Första dagen var det sakframställning från båda sidor, säger åklagaren Rikard Darell till Fotbollskanalen.

- Efter det har hovrätten själva lyssnat och tittat igenom förhör från tingsrätten, där vi inte har varit närvarande. I dag var det tillkommande bevisning som försvaret har åberopat, och slutplädering.

Det är inga stora nya bevis jämfört med i tingsrätten?

- Det beror nog på vem du frågar. Från min sida tycker jag att den nya bevisningen inte har så mycket värde.

Sarfo dömdes i tingsrätten i början av juni för våldtäkt mot barn, och straffet var två år och åtta månader i fängelse, tio års utvisning, och 150 000 kronor i skadestånd. Försvaret överklagade och kom med ny bevisning till hovrätten, bland annat i form av nya vittnen och skriftliga handlingar.

- Det är skönt att vi har fått det så väl belyst i hovrätten, säger försvarsadvokat Mikael Sundman.

- De bör ha bättre förutsättningar att pröva saken.

Sarfo dömdes för två fall av våldtäkt mot barn, ett som skedde under hösten 2016 och en under sommaren 2017. I det första fallet menar försvaret att samlaget skedde senare än så, under våren 2017. Ett sexmöte som Sarfo, enligt Sydsvenskan, inte åtalats för och därför inte kan fällas för. När det gäller det andra fallet så finns nu bevis på att Sarfo var på plats i Malmö vid den tidpunkten, vilket han tidigare sagt att han inte var. Det är bevisat att han åkte buss i Malmö den dagen.

- De har åkt buss, absolut, men de har inte haft sex. I tingsrätten kunde inte Kingsley bekräfta att det var de här datumen som de var på bussen. Det är bekräftat nu för vi har haft ett stort antal vittnen som försvaret åberopat och som har redovisat vad som har hänt.

Enligt försvaret ska de vittnesmålen visa att det inte har funnits tid för samlag vid det tillfället.

När domen mot Sarfo kommer är ännu inte klar, då det enligt hovrätten ska sättas ett datum för det i dag eller senast fredag. Sarfo är klubblös efter att kontraktet med Malmö FF blev brutet den tolfte juni.