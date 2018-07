Situationerna kring MFF:s tre nyförvärv - som går för debut i dag: "Gall ser väldigt trygg ut"

Enligt Uwe Rösler är det stor chans att Anders Christiansen startar. Marcus Antonsson kan också göra det, då det bara finns en anfallare till i truppen. När det gäller Romain Gall har Rösler sagt att han "inte tvivlar" kring att starta med Gall, trots att spelaren bara har gjort en träning med laget.

Under natten ska tränaren har funderat klart, och i dag borta mot Örebro SK kan därmed Malmö FF starta med sina tre stjärnvärvningar. Dessutom är det en sak som binder dem samman:

- Jag tycker en sak är väldigt viktigt med spelare som kommer hit: att de är etablerade på den här nivån och med chans att utvecklas för att bli bättre.

Christiansen är bevisad i MFF sedan tidigare, Antonsson i Kalmar FF, och Gall i Gif Sundsvall. Det som återstår nu är att se spelarnas fysiska status. Christiansen har sedan början på november bara startat två matcher och gjort två inhopp, och Antonsson har inte spelat sedan början på maj. Gall är i matchform, men har bara haft en kort träning med laget.

- Jag ska visa Gall några klipp, men han ser väldigt trygg ut, han är glad att vara här, vi är glada att han är här. Jag har inga tvivel kring att starta med honom i morgon (om det skulle bli så).

- Marcus är mer erfaren. Han är troligen inte 100 procent matchfit, men med sin erfarenhet och hans sätt att träna är det ingen risk att starta med honom.

De tre spelarna är värvning elva, tolv, och tretton under det senaste året. Antonsson letar nystart efter tiden i England, och Christiansen efter tiden i Belgien.

- Det är konstigt, men det här är mitt hem. Det kanske är för att det är så nära Danmark men det känns otroligt att bara var här, sa Christiansen efter gårdagens träning.

- Förhoppningsvis har jag haft mycket nytta (av att ha varit här i några veckor). Jag har sprungit runt mycket i veckorna och varit en hel del på gymmet. Det har varit bra att få som en försäsong.

Gall blev klar för bara några dagar sedan. 2015 spelade han matcher för en MLS-klubb, 2016 startade han om i svenska division 1, 2017 var han i allsvenskan. Efter sju mål och tre assist i allsvenskan 2018 är han köpt för att vara ett irrationellt offensivt alternativ.

- Det var givet för mig att flytta i sommar. Det var rätt tajming.

Hur kommer det sig att det blev så mycket bättre för dig i år än förra året?

- Jag tror det är självförtroende, att hitta rytmen, och att vi hade ett bättre lag i år. Jag hade några skador förra året, men sedan höll jag mig frisk. I år handlade det om att just vara frisk och hitta självförtroende. Det lönade sig.

Malmö FF möter i dag Örebro SK, i en match som börjar 16.00 och sänds via C More.