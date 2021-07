Självmål i 94:e räddade Halmstad mot Östersund

En möjlighet att ta sig över kvalstrecket för Östersund och chansen att distansera sig från botten för Halmstad stod på spel när lagen möttes på måndagskvällen.



Knappa kvarten in i matchen var Marcus Antonsson nära att klackstyra ledningsmålet för Halmstad – men Aly Keita i ÖFK-målet reagerade snabbt och kunde styra undan bollen.



Tio minuter senare var det Östersunds Felix Hörbergs tur att glänsa. Yttern tog sig förbi tre försvarare och tog avslut från höger i straffområdet. Men likt sin kollega i andra änden av planen stod Malcolm Nilsson Säfqvist rätt och lyckades parera.



Matchbilden böljade – men inget av lagen lyckades spräcka nollan. Med fem minuter kvar av första var mittfältaren Nikolaos Dosis nära att lyckas med det. Hans avslut från distans tog på en försvarare och ställde målvakten. Men HBK hade marginalerna med sig och bollen studsade en bit utanför deras högra stolpe.



Andra halvlek fortsatte på det inslagna spåret. HBK-försvararen Alexander Berntsson var knappa timmen in i matchen nära att göra 1-0. Avslutet var tungt - men gick rakt på Keita.Lukten av 0-0 blev allt starkare för varje minut som gick. Men i matchens absoluta slutskede kom målet. HBK fick en frispark som Amir Al Ammari tog hand om. Mittfältaren slog in den hårt - och via ÖFK-försvararen Noah Sonko Sundberg lyckades Halmstad få in matchens enda mål.

- Det är riktigt surt. Allt kan hända i fotboll. Man kan inte göra så mycket åt saken, säger ÖFK:s Sebastian Karlsson Grach till Discovery+ efter matchen.

Resultatet gör att Östersund ligger kvar under nedflyttningsstrecket.

Härnäst väntar AIK hemma för Halmstad (måndag) medan Östersund tar emot Hammarby på söndag.