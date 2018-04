Sjätte säsongen med stora skadeproblem i KFF: "Risk när du plockar in Bosmanspelare"

I fem raka säsonger har Kalmar FF haft skadeproblem. Under exempelvis 2013 var fem spelare frånvarande i minst hälften av matcherna, under 2015 var det stora problem med muskelskador, och förra året var situationen kanske den värsta. Bara under försäsongen var 17 av 25 utespelare skadade.

Situationen i början av 2018 har varit förbättrad, men ändå tung. Mot Malmö FF i dag saknas bland annat Rasmus Elm, Erton Fejzullahu, Tobias Eriksson, och Emin Nouri.

- Det har med skadebakgrunden hos spelarna att göra, säger tränaren Nanne Bergstrand.

- Det är spelare som tidigare har haft skador i sin karriär. Det är en risk när du är i ett läge där du plockar in Bosmanspelare. Många av de här Bosmanspelarna hamnar mellan stolarna för att de har någon skadebakgrund. Det är en negativ cirkel där man inte har resurser, så då måste man handla på den hyllan.

Under några års tid värvade KFF nämligen bara in spelare utan övergångssummor inblandade, och av de senaste nyförvärven så hade Gbenga Arokoyo, Mikael Dyrestam, och Nixon haft knäskador innan de kom till KFF. Dessutom har bland annat Eriksson, Nouri, och Rasmus Elm haft problem under sina karriärer.

Tidigare riktades det kritik mot träningsplanens konstgräs, kring att den kunde ha varit en del i KFF:s dystra skadestatistik. Det nämndes bland annat på föreningens årsmöte 2017, men underlaget är utbytt till i år.

- Jag tror inte att jag var inne i den debatten. Jag tror inte det var så enkelt.

Har ni gjort något annat för att försöka ändra på den här trenden?

- Man är vaksam de dagarna man tränar två gånger så att belastningen inte är för hög. Man är mer noggrann med att minska belastningen. Sedan får man se till att man inte minskar för mycket. Det är en balansgång.

- Vi behöver nämligen också få barriärbrytare. Det blir en risk när man är försiktig. Att man tappar det tankesättet.

KFF la in hårdare träning under förra sommaren när Bergstrand kom tillbaka som tränare. Det var då en del i uppryckningen som höll KFF kvar i allsvenskan.

- Det var en risk, men det var en effekt som blev bra. Det tog sex veckor innan de kunde spela riktig pressfotboll. Nu är vi nog mer vaksamma kring att ha en bra periodisering.

Det finns dock ett par positiva besked inför matchen Malmö FF i dag. I truppen finns Nixon och Dyrestam med efter sina skadeproblem. Nixon har inte spelat match på en och en halv månad, och Dyrestam har inte gjort det på ett halvår.

Däremot har det blivit en ny frånvaro. Isak Magnusson är sjuk, vilket gör att Kalmar FF:s tre högerbackar såhär långt i år (Nouri, Magnusson, Eriksson) saknas. När det gäller Malmö FF så är Rasmus Bengtsson tillbaka efter sin kollapsade lunga, men Isak Ssewankambo är sjuk och Fouad Bachirou fortfarande inte tillgänglig.

Matchen mellan KFF och MFF börjar 17.30 och sänds via C More.