Sjöstedt öppnar för allsvenskan: "Känner mig som en ny spelare"

I januari 2017 flyttade Rasmus Sjöstedt utomlands, efter att ha åkt ur allsvenskan med Falkenbergs FF som ytterback. Nu kan han återvända till serien med flera israeliska titlar i bagaget, som defensiv mittfältare. Åtminstone är 27-åringen öppen för en återkomst.

Den förre Kalmar FF-spelaren, som skolats om till defensiv mittfältare under sina år utomlands, lämnade Hapoel Haifa efter att den gångna säsongen tagit slut i våras.

- Vi pratade om en fortsättning men vi kom inte överens om något nytt kontrakt. Det var inte svårare än så, säger Sjöstedt.

Nu säger sig Sjöstedt vara "öppen för det mesta".

- Jag har haft några erbjudanden utomlands som jag tackat nej till, och just nu finns det en del intresseförfrågningar. Jag vill först och främst och testa på något nytt. Jag vill ha någon utmaning. Sen vart det blir, det vet jag inte än.

- De var ganska bra erbjudanden som jag fick, men jag kände inte att det var något som passade mig för stunden.

Skulle spel i allsvenskan igen kunna vara en ny utmaning?

- Jo, det skulle det vara på ett sätt. Jag känner mig som en ny spelare efter åren utomlands, och framför allt har jag en ny position. Men sen har det funkat bra utomlands, både för mig fotbollsmässigt och för familjen. Så vi skulle absolut kunna fortsätta bo utomlands.

Men en flytt till en svensk klubb skulle kunna vara aktuellt?

- Ja, det skulle det kunna vara. Den tanken har växt fram ju längre tiden gått nu.

På frågan om det finns allsvenska klubbar som hört sig för svarar Sjöstedt:

- Jag har bara hört att det finns intresse från klubbar i Skandinavien, det är vad jag kan säga om det. Men de kontraktserbjudandena som jag fått har inte varit från klubbar i Skandinavien.

När vill du ha något klart?

- Så fort som möjligt. Jag vill igång med att spela fotboll. Jag sa det till en vän i går: "Visst, det är ett jobb, men jag spelar fotboll för att jag älskar det". Det är den känslan man vill ha.

Sjöstedt spelade i cypriotiska Aris Limassol efter att ha lämnat Falkenberg, men bara i ett halvår. För sommaren 2017 snappades han upp av Hapoel Haifa och under sin debutsäsong i Israel fick svensken vara med om att vinna både cupen och sluta fyra i ligan. Laget fick i och med framgångarna kvala till Europa League under förra sommaren. Hapoel Haifa vann även israeliska supercupen under Sjösteds tid i klubben.