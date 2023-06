Sju personer hämtade till förhör - efter skandalderbyt

Allsvenskan

Tumult utspelade sig under derbyt mellan Djurgårdens IF och AIK.

Nu meddelar polisen att sju personer i veckan hämtades in till förhör.

- Utredningarna fortsätter med ett intensivt identifieringsarbete, Matteus Hedin, tf gruppchef Team Evenemang vid lokalpolisområde Globen.