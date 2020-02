Skada stoppade drömchans - här är Timossis plan med HIF: "Vill känna trygghet"

Alex Timossi Andersson lånas in fram till den 30:e juni från FC Bayern Münchens ungdomsled. Helsingsborgsprodukten har spenderat tid med tyskarnas U19- och U23-lag, och periodvis tränat med A-laget.

Yttermittfältaren beskriver sig som en snabb och explosiv spelare som är bra en-mot en. Timossi Andersson säger att han i Tyskland blivit en mer mogen spelare och bättre på att lösa olika situationer. En träningsvillig typ som sett den absoluta eliten från nära håll.

- Med spelare som Lewandowski, Thiago, och Coutinho är det svårt att peka ut någon enskild som imponerat på mig mest under träningarna, säger Alex Timossi Andersson.

Under den tidigare tränaren Robert Kovać, senare sparkad under hösten, fick Timossi Andersson vara en del av FC Bayerns A-lag under försäsongen. Men helgen innan laget skulle åka på träningsläger till USA i somras skadade sig svensken.

Han blev borta i mer än tre månader och återvände bara någon gång till A-laget som fick en ny tränare i Hans Flick. Alex Timossi Andersson berättar om traditionerna som FC Bayern värnar om, som klubbens ovilja att spendera hutlösa summor på nyförvärv. En strategi som de fram tills nyligen höll fast vid.

- Klubben är inte rörig skulle jag säga men familjär på sättet som de vårdar traditioner. Dessa ska man följa och det är så de ser på det. De håller sig till det som de följt ett bra tag, säger 19-åringen.

Berätta något som folk inte tänker på när FC Bayern nämns?

- Det är ganska hårt och strängt. Det tror jag folk redan förstår, men det är väldigt mycket att man ska hålla sig till reglerna och sköta sig. Det finns inget annat. Om man inte gör det, ja då straffas man. Det är så och det är enkla regler de vill att man ska följa, säger Timossi Andersson.

Alex Timossi Andersson spenderade första halvan av 2018 med Helsingborg i Superettan. Nu får han en chans att konkurrera om ytterplatserna i Olof Mellbergs föredragna 4-3-3 i Allsvenskan. Anledningen till att talangen återvänder till Helsingborg är enkel.

- För att få speltid på seniornivå, och få komma hem och känna trygghet helt enkelt. Kunna utveckla mig så mycket som möjligt till en bättre fotbollsspelare, säger Alex Timossi Andersson.