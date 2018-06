Skadad i fjol - nu aktuell för TFF-elvan i höst: "Hade inte förväntat mig det"

Trelleborgs 21-årige anfallare Freddie Brorsson, yngre bror till mittbacken Franz Brorsson i Malmö FF, lämnade redan under 2015 den svenska mästaren för spel med Trelleborg i division 1. Efter ett år med knapp speltid, så slog han sig in i laget under 2016 i superettan. Året därpå var hans tanke att etablera sig i startelvan, men han åkte på en korsbandsskada och fick skifta fokus igen.

- Jag spelade ganska mycket under vårt första år i superettan, så jag ville utveckla det under förra året, men sedan kom skadan och då var det bara att köra på med det, säger Brorsson till Fotbollskanalen.

- Det är klart att det var tungt i vissa stunder. Det gick upp och ner med rehabiliteringen, inte bara rakt framåt hela tiden. Det kom några bakslag här och där, så det är klart att det var jobbigt, men det gick ändå ganska fort. Jag rehabiliterade med Simon (Bakkioui, sjukgymnast i HBK) och han pushade på mig väldigt bra, vilket motiverade mig att göra mitt allra bästa, fortsätter han.

Brorsson kom dessutom tillbaka i spel snabbare än förväntat. Inför säsongen flyttade anfallskonkurrenten Dino Islamovic norrut till Östersunds FK, medan Salif Camara Jönsson drog av ena hälsenan och Mattias Håkansson skadade ena korsbandet.

Det gav åter Brorsson chans till speltid - trots att han just var redo för matchspel igen efter en lång rehabiliteringsperiod.

- Jag hade inga stora förhoppningar. Det är klart att man alltid har förhoppningar, men jag förväntade inte mig att få starta någon match före sommaruppehållet. Jag tänkte bara ta en match i taget och försökte inte stressa fram en startplats. Jag tänkte egentligen bara träna på för att bygga upp mig eftersom att jag inte var i full form, när allsvenskan drog igång, säger han.

Dessutom fick han göra sitt första allsvenska mål i karriären mot BP på Vångavallen. Ludvig Öhman gjorde ett försök att rensa ut bollen från eget straffområde, men sköt rakt på Brorssons ena ben och in i eget mål.

- Det var väldigt skönt att få göra ett första mål i och med att jag hade någon miss mot Sirius innan dess, så det var skönt att få måla även om det inte var det snyggaste i min karriär, skrattar han.

Nu ser 21-åringen fram emot en höstsäsong med stora möjligheter till speltid.

- Jag ser väl främst att man tar en match i taget, jobbar hårt på träningarna och får man inte starta, så gäller det att göra det bra i U21. Förhoppningsvis får man chansen till slut och det har jag fått nu. Jag hoppas bara att jag får fortsatt förtroende och att jag fortsätter att prestera.

Trelleborg var inför säsongen tippat i botten av tabellen, men har under våren skrapat ihop elva poäng och är placerat på 13:e-plats med en poäng ner till BP på nedflyttningskvalplats och sex poäng ner till Dalkurd och Sirius på nedflytningsplats.

- Om man är nykomling och kommer trea i superettan, så får man förvänta sig att man blir tippat i botten av tabellen. Jag tycker dock att vi inlett bra. Det är egentligen bara mot Häcken, som vi inte alls var med. I alla andra matcher vi fajtats in i sista minuten. Sedan stärker det såklart att vi tog poäng borta mot Djurgården, vann borta mot Norrköping och tog poäng borta mot Sirius, så det är bra att ta poäng borta, samtidigt som vi vunnit ett par hemmamatcher. Det är klart att vi blir stärkta av det. Dessutom har vi tidigare år i superettan kommit igång bättre senare under säsongen, vilket också talar för oss.

Se Brorssons första allsvenska mål i spelaren ovan.