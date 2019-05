Skadebekymmer för ÖFK-målvakten: "Blir tajt de två kommande matcherna"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Aly Keita är i vanliga fall given förstamålvakt i Östersunds FK. Men senast mot Kalmar saknades målvakten och nu ser han även ut att missa mötena mot Häcken och Hammarby.

- Det blir tajt de två kommande matcherna. Men han blir bättre för varje dag, säger ÖFK-tränaren ian Burchnall till Östersunds-Posten.

En annan spelare som saknades mot Kalmar var mittfältaren Ravel Morrison, som har problem med en hälskada. Och stjärnförvärvet ser inte heller ut att vara redo för spel mot Häcken.

- Jag hade hoppats på att han skulle ha kommit längre, men han har fortfarande problem. Den här helgen blir nog för tidigt för honom, säger Burchnall och fortsätter:

- Det handlar framför allt om han kan handskas med smärtan när han rör på sig.

Efter sju spelade omgångar ligger ÖFK på sjätte plats i allsvenskan.

Du ser lördagens möte mellan Östersund och Häcken på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 13:30.