Skadebekymmer i Sundsvall - Hallenius kan missa MFF-mötet

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Linus Hallenius har problem med en skada och kan nu missa Sundsvalls möte med Malmö FF på tisdag.

Detta berättar tränaren Joel Cedergren för Sundsvalls Tidning.

- Vi kommer att bestämma det alldeles innan match. Han måste kunna göra rörelserna fullt ut så han kan röra sig fritt, säger Cedergren.

I mötet med AIK fick flera spelare känningar. Tidigt i matchen klev mittbacken Alexander Blomqvist av skadad och i slutet av matchen fick även mittfältsstjärnan David Batanero utgå på grund av en ljumskskada, berättar Cedergren.

- Han (Batanero) har problem med ljumsken, det är en del som är slitna nu. David (Myrestam) var också sliten innan så det var tur att det blev en match där vi fick hålla i bollen mycket.

Blomqvist om sin skada:

- Det är baksidan. Vi vet inte exakt vad det är utan får se de närmaste dagarna. Det var en situation där jag slog en längre pass till Linus, men det kändes inte akut. Efter ett par minuter kände jag att det inte gick att fortsätta.

Du ser tisdagens möte mellan MFF och Sundsvall på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.