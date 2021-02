Skademardröm för Mjällby-förvärv - blir borta länge

Det var i mitten av december som Mjällby meddelade att man plockar in yttermittfältaren Herman Johansson från Sandvikens IF.

I helgen fick han också speltid i träningsmatchen mot Landskrona, men fick avbryta matchen efter en kvart på grund av skada. Nu meddelar Mjällby att Johansson ådragit sig en fraktur i fotleden.

Johansson blir nu borta en längre tid.

- Herman ådrog sig en skada under lördagens träningsmatch mot Landskrona Bois. Under söndagen träffade Herman vår lagläkare Markus Walden där de då gjorde en röntgen.Tyvärr visade röntgensvaret en fotledsfraktur vilket innebär att Herman kommer vara borta från spel under ett par månader. Vårt Idrottsmedicinska team lyckades agera snabbt och effektivt vilket gjorde att Herman opererades under söndagskvällen redan. Detta innebär alltså att rehabiliteringen och vägen tillbaka har redan börjat. Hela klubben känner för Herman och gör tillsammans allt som står i vår makt för att han ska få en så säker och effektiv rehabilitering som det bara går, säger Mjällbys idrottsskadeterapeut Albin Pålsson i en kommentar.