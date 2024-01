Skandalscener i VSK-Djurgården - matchen spelas inte klart

Allsvenskan

Skandalscener utspelade sig under VSK-Djurgårdens IF.

Matchen spelades inte klart - efter återkommande läktarstök.

Senare under lördagen skriver GP att en pojke har uppsökt sjukhus.

- Man såg på pojken att han inte mådde bra, säger polisinspektören Henrik Isberg till tidningen.