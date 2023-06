Skandalscener på Tele2 - flera personer sprang in på planen

Djurgårdens IF tog under söndagen emot IFK Norrköping på Tele2 Arena. Djurgården låg under med 1-2 i paus, och efter halvtidsvisslan uppstod tumult.

Flera personer sprang in på planen, från Norrköpings sektion, och blev omkullbrottade av säkerhetspersonal. Discovery+ hade i samma veva en intervju på innerplanen, som blev avbruten med anledning av planstormarna. Enligt Discovery+ var det en "flaggstöld" som låg bakom oroligheterna.

Efter planstormningen blev det även lite oroligt vid Djurgårdens klacksektion, då flera personer ryckte i ett nät. Victor Edvardsen var under en stund framme hos supportrarna.

Andra halvlek drog - trots tumultet - igång som planerat och matchen slutade 2-2.