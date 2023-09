Skogman bekräftar: Nobbade fortsättning som huvudtränare

Joakim Persson lämnade Varberg mitt under säsongen. In kom Martin Skogman, som bland annat var med och förde laget till segern i bortamötet med IFK Göteborg tidigare under sommaren.

Men Varberg är fast förankrat i botten av allsvenskan och nu börjar goda råd bli dyra för klubben, som riskerar att åka ur Sveriges högsta serie.

Tidigare under veckan presenterade klubben sin nya huvudtränare till den kommande säsongen. Det blev till sist Tobias Linderoth, som ansluter från Skövde AIK i superettan. Men det hade kunnat bli en fortsättning med Skogman.

- Jag har fått frågan om jag var intresserad av att fortsätta men jag valde att svara nej. Sen är det inte säkert att föreningen inte valt mig om jag svarat ja, säger Martin Skogman till Hallands Nyheter.

I stället för en fortsättning med seniorlaget kommer Skogman att återgå till sin roll som akademiansvarig för klubben.

- Man har ju fått lite blodad tand av det här och det är klart att jag vill tillbaka hit till denna nivå och Bois a-lag, eller vad det nu blir, i framtiden.

- Samtidigt känner jag att jag gärna går tillbaka och jobbar med min utbildning och ser till att slutföra mitt jobb i akademin. Vi är på väg mot något bra där med många lovande spelare samtidigt som våra lag gör bättre resultat hela tiden.

Med nio omgångar kvar att spela ligger Varberg sist i allsvenskan, nio poäng från kvalplatsen och elva poäng från AIK på säker mark.