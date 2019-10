Skräms inte av Bajens offensiv: "De har släppt in mycket mål också"

STOCKHOLM. Hammarby stormar mot allsvenskt målrekord. Men Djurgården räds inte rivalens anfallsspel inför derbyt. - Vi vet att de har släppt in mycket mål också, säger Aslak Fonn Witry till Fotbollskanalen.

Djurgården derbyspelar under söndagseftermiddagen mot Hammarby på Tele2 Arena i allsvenskan. Djurgården toppade inför den här omgången tabellen med tre poäng ner till Malmö FF på andraplats och med sex poäng ner till Hammarby och AIK på tredje- och fjärdeplats. Därmed har Djurgården, vid seger i derbyt, chans att rycka i guldstriden, men då krävs det också att laget får stopp på Bajens glödheta offensiv. Hammarby har hittills gjort 65 mål i år och kan därmed mycket väl slå Kalmars rekordnotering med 70 mål under en säsong från 2008.

Aslak Fonn Witry har, precis som tränaren Thomas Lagerlöf, respekt för Bajens anfallsspel.

- Ja, det är klart. Det är ett fruktansvärt bra lag och de är i bra form, så vi måste vara på tårna från uppvärmningen och till matchen är slut. Vi måste flytta fötterna snabbt och vara beredda på deras omställningslägen. Det är väl först och främst det vi måste passa oss för, säger Witry till Fotbollskanalen.

- Vi ska vara väldigt noga med att flytta laget i tid för att inte bli utsatta för deras överbelastningar och att de blir övertaliga på vissa ytor av planen som man inte vill hamna i undertal på. Vi ska göra samma saker som vi alltid gör, men göra det extra, extra noga. Om man klarar av Malmö på Stadion kan man nog hantera Hammarby, men det gäller att göra samma meter och vara lika fokuserade som vi var där nere, säger Lagerlöf till Fotbollskanalen.

Witry och Lagerlöf är också tydliga med att de inte har lagt extra fokus på enskilda spelare i motståndarlaget inför matchen. Witry har tittat lite på hur Muamer Tankovic, som han ställs mot på sin högerkant, rör sig och agerar på planen, men inte mer än så.

- Jag har tittat lite, men inte mycket. Jag fokuserar på mig själv och de andra jag spelar med. Jag har sett hur de spelar tillsammans och om han kommer eller Widgren eller Rodic eller Kacanicklic spelar ingen roll. Jag ska göra mitt bästa för att göra det så svårt som möjligt för dem, säger Witry.

- Vi pratar inte så mycket om enskilda spelare, det är väldigt sällan. Det kan vara någon enstaka gång om det är någon som verkligen sticker ut, men de har så många skickliga spelare så det går inte att lägga för stort fokus på någon av dem. Det gäller att se till att de inte får de ytorna som de vill ha. Det är inget speciellt fokus på någon av dem. De har många skickliga spelare i Hammarby.

Witry ser nu fram emot att få gå ut och spela matchen. Norrmannen är tydlig med att han inte skräms av Bajens fina målskörd och poängterar att rivalen även har släppt in mycket mål, hela 35 stycken, vilket är 20 fler än Djurgården den här säsongen.

- Nej (inte rädd), det är ett riktigt bra lag i bra form, men det är vi också och det är vi som ligger i toppen. Vi ska visa det i matchen. Vi ska vara riktigt bra offensivt och vi vet att de har släppt in mycket mål också. Vi ska gå ut och styra spelet och det är vi som spelar på hemmaplan, även om båda har hemmaplan, säger Witry.

Djurgården måste samtidigt bryta årets derbytrend, med tre raka allsvenska derbyförluster, för att ta tre poäng.

- En enskild match kan gå hur som helst när det är två lag som möts. Vi ska göra allt för att vinna den här och om jag har förstått det rätt har Hammarby och Djurgården varit helt jämna i senaste matcherna med två segrar var och något kryss, så det är helt jämn derbystatistik där. Det är en bra motståndare och vi får se vilka som lyckas ro hem det, säger Lagerlöf.

Djurgårdens möte med Hammarby börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.