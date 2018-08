Småländsk kamp i allsvenskans maratontabell – KFF kan gå om Öster: ”Var så oerhört mycket före oss”

Mycket har hänt på 15 år. 2003 låg Öster (fyra SM-guld) i allsvenskan, Kalmar FF i superettan, och Växjölaget var ungefär 600 poäng före sin småländska konkurrent i den allsvenska maratontabellen.

Fem år senare vann KFF sitt första SM-guld samtidigt som Öster låg i division 1. Ytterligare fem år senare möttes lagen i allsvenskan igen. KFF slutade fyra, Öster åkte ur, och KFF vann bägge derbyna. I år, ytterligare fem år senare, har KFF chans att ta sig förbi Växjölaget i maratontabellen och in på trettonde plats. Detta efter 15 raka säsonger i allsvenskan.

- Hettan mellan klubbarna är inte så stark som jag önskar att den kanske borde vara, säger Kalmar FF:s tillförordnade huvudtränare Henrik Rydström.

- Jag tycker det är jäkligt roligt när man har en tydlig rival. Vi är några stycken som fortfarande känner att Öster var så oerhört mycket före oss i så många år och... När jag började i FF så spelade vi träningsmatcher där målet var att inte förlora med 4-0. Möttes man i Tipshallen var målet att inte förlora med 8-0. Det var där det var. Sedan kom växlingen slutet på 90-talet, början på 2000-talet, och det har vi kunnat befästa.

Det som krävs är att KFF tar minst 22 poäng på de återstående 14 matcher, det vill säga att de göra en lite bättre andra halva av säsongen än den första halvan.

Öster har fortfarande övertag på en punkt: fyra SM-guld jämfört med KFF:s enda, men samtidigt har de flera svåra år bakom sig.

- Jag kommer ihåg 2013, min sista säsong. Då gjorde Denis Velic (lagkapten i Öster) och jag något reportage i någon tidning, och då hade de precis tagit steget upp och hade ny arena. Då pratade han om att de ville göra det vi hade gjort. Etablera sig, vinna titlar, men de åkte ur det året och sedan har de verkligen haft det tufft.

- Ska man sätta det i relation till något så ger deras vedermöda perspektiv på att vi har gjort det bra under lång tid, även om det inte är Öster vi jämför oss med längre.

Förutom kampen KFF-Öster är det ytterligare två saker som är på väg att hända i maratontabellen. I dagsläget är Örebro SK 45 poäng bakom Gais, som är inne på topp-10. Om ÖSK stannar kvar i allsvenskan, och Gais inte går upp, så finns en chans att ÖSK nästa år blir poängmässigt det tionde bästa allsvenska lag genom tiderna. Dessutom behöver BK Häcken ta 15 poäng för att gå förbi Åtvidaberg på plats 17.

När det gäller KFF:s jakt mot Öster så fortsätter den i dag när de möter Östersunds FK borta. Förutom högerbacken Emin Nouri, som inte är tillbaka efter hamstringskadan, så är det framför allt Herman Hallberg som inte är uttagen. Han blir borta i två-tre veckor med en bristning i ljumsken, enligt Barometern. Däremot gjorde Rasmus Elm sin första start på nästan fyra månader mot IFK Göteborg i senaste matchen och är med i truppen igen.

Östersunds FK mot Kalmar FF börjar 15.00 och sänds via C More.