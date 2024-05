Smällen - Kalley utgick skadad

IFK Norrköping åkte under söndagen på en smäll under hemmamötet med Hammarby IF på Platinumcars Arena i allsvenskan.

I början av andra halvlek skadade sig ytterbacken Yahya Kalley, och tvingades därmed lämna planen för byte med Marcus Baggesen.

Kalley är i år noterad för sju matcher i allsvenskan.

Hammarby vann matchen med 2-1.