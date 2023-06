Söderberg om AIK-krisen - och toppjobbet: "Hoppas att de inte märker mig så mycket"

Fredrik Söderberg blev i måndags utsedd till permanent vd/klubbdirektör i AIK. Söderberg, som under senaste åren varit vice vd/klubbdirektör, har under våren agerat tillförordnad vd/klubbdirektör under föregångaren Manuel Lindbergs sjukskrivning och efter Lindbergs avgång - men får nu chansen att leda AIK "på riktigt".

Söderberg är glad och stolt över sitt nya uppdrag, men är samtidigt medveten om att han kliver in i rollen i ett allvarligt läge, då "Gnaget" är nästjumbo i allsvenskan.

- Det är många känslor. Jag är dels tacksam över förtroendet som jag fått, och sedan är jag väldigt spänd på att vi ska börja jobba med planerna som landat hos mig den senaste tiden. Det är med spänd förväntan som jag tar mig an den här uppgiften, säger Söderberg till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi behöver jobba med organisationen och se hur vi samverkar på bästa sätt. Vi behöver kanske vara tydligare i rollfördelningar och sådana delar, vilket jag tror är rätt viktigt, men som kanske inte alltid syns utåt så mycket. Vi vet att vi har en utmaning med vår merchandise, som vi behöver ta hand om, och givetvis är det absolut störst fokus på att säkerställa att vi spelar allsvensk fotboll 2024.

Var det självklart för dig att tacka ja?

- Till slut blev det väl så att det var rätt självklart när frågan väl kom. Det har nog inte alltid varit helt självklart, men i och med att jag känner att jag har ett starkt stöd från styrelse, medarbetare och kanske AIK:are i allmänhet, så kändes det rätt naturligt. Men jag tar inget för givet, det krävs ett hårt jobb för att visa att man är värdig förtroendet.

Varför har det inte alltid varit självklart?

- Det handlar om att det ska vara rätt förutsättningar såklart. Det är ett stort uppdrag, och man behöver tänka igenom det ordentligt, så jag tycker inte att det är så konstigt.

Fredrik Söderberg är son till AIK:s legendariske sportchef Stefan Söderberg, som hade stor del i "Gnagets" framgångar på 90-talet, då han bland annat kallades för "värvarkungen". Däremot har Fredrik Söderberg själv inte sett ett toppjobb framför sig i AIK.

- Faktiskt inte. Vi är väldigt olika, han och jag, och har väldigt olika bakgrund, även om han alltid har varit ett bra och stort stöd. Han har framför allt sin bakgrund i det sportsliga, och jag kanske lite mer i det kommersiella. Vi har haft väldigt olika vägar in i det, och sedan är det lite ödets ironi att det blivit så här, men han har en ställning i den här klubben som jag inte på något sätt är i närheten av.

Att vara vd/klubbdirektör i AIK innebär press, och genom åren har klubben skiftat personer på posten flera gånger om. Frågan är nu vad som talar för att Söderberg blir långvarig?

- Den pressen var med i kalkylen när jag valde att tacka ja till jobbet. Jag tror och hoppas att jag skapat mig tillräckligt mycket erfarenhet för att veta hur jag ungefär ska hantera den och fatta beslut som gör att vi kan tryckutjämna pressen lite, så att man inte hamnar i fullt så exponerade situationer som vi ibland gör. Jag är fullt medveten om den, man lever med den hela tiden och det är en del av jobbet.

Ser du dig själv bli kvar länge på posten?

- Ja, en av förutsättningarna för att jag skulle ta det här jobbet handlar just om att jag har en väldigt långsiktig inställning till det.

Hur vill du sätta din prägel på klubben?



- Jag tror väldigt mycket på att växa tillsammans med verksamheten, att de personer som är duktiga på det de gör ska få verka i fred. Mitt uppdrag som vd/klubbdirektör handlar om att ge stöd till de personerna. Jag ser gärna att jag omger mig med personer som är duktigare på sitt jobb än vad jag är, och att mitt uppdrag snarare blir att visa ledarskap och riktning. Vi behöver skapa en starkare vi-känsla, och vi behöver kanske komma bort från person-fokus i den här klubben. Det tror jag ger förutsättningar till att arbeta mer långsiktigt. Det är en sak, som jag direkt tänker på, säger han.

Hur tror du att medlemmar och supportrar kommer märka att du är högsta hönset?

- Helt ärligt hoppas jag att de inte märker mig så mycket, utan snarare att det är resultaten för klubben som får tala. Då känner jag mig nöjd med jobbet.

Söderberg kan ännu inte säga så mycket om det kommer att komma in en ny vice vd/klubbdirektör, en roll som han hade tidigare.

- Det är inget som är planerat än. Vi behöver sätta lite planer här framöver för hur vi ska bli så starka som möjligt organisatoriskt. Vilka positioner det innebär och hur vi fördelar arbetsuppgifter får vi låta vara osagt nu, säger han.

Söderberg har samtidigt nu ansvar för AIK:s ekonomi. AIK hade inför i år ett eget kapital på drygt 86 miljoner kronor, och beviljades nyligen ett tiomiljonerslån från den ekonomiska föreningen "Den Svarta Massan", som består av supportrar för att ha "obehindrat handlingsutrymme i inledningen av transferfönstret" och "förstärka den sportsliga verksamheten på kort och lång sikt".

Söderberg menar nu att det gäller att investera pengarna rätt i truppen.

- Det är tur i oturen att vi har en bra stabilitet. Vi har egentligen det högsta egna kapitalet som klubben haft, och vi har kunnat belåna våra fordringar med hjälp av "Den Svarta Massan", vilket gör att vi har ett bra handlingsutrymme inför det kommande fönstret och den närmaste framtiden. På så vis har vi förutsättningar för att agera, och det handlar om att vi ska agera rätt.

Vilka är de viktigaste vägarna för att få ert egna kapital att växa?

- Det är nästa sida av saken. När vi löst den akuta situationen, vilket vi förhoppningsvis kan göra behöver vi analysera hur vi undviker att hamna där igen, och hur vi ska bli bättre på att få vår ekonomi att växa över tid. Det här blir inte ett hållbart sätt att bygga en fotbollsklubb på, att bygga upp ett kapital och sedan bränna det för att rädda klubben. Och sedan hamna i en sådan cirkel. Det är en av de tydliga planerna vi behöver sätta för att stärka vår ekonomi över tid, och få den hållbar. Jag ser gärna att vi växer lite på alla håll ekonomiskt årligen, så vi hela tiden får bättre förutsättningar för att kunna spela bättre fotboll. Det är det allt handlar om i slutändan.

Vad blir viktigt för dig i din position för att ni ska lyfta i tabellen?

- Situationen är såklart jätteallvarlig. Det är en total "game changer" för AIK - om man inte skulle spela i allsvenskan. Det finns inget annat fokus än att vi behöver säkerställa det för all verksamhets skull. Där handlar det om förtroende. Vi har anställt en av Nordens absolut mest kompetenta sportchefer, och mitt uppdrag är att samverka med honom för att se vad han behöver för stöd för att han ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt för att vi tillsammans ska kunna ta oss ur den här situationen.

Vad ser du mest fram emot framöver?

- Att vi börjar ta trepoängare, i herrlaget. Vi gör det rätt bra nu med våra damer.