Söderström hemlighetsfull om framtiden i Bajen: "Tänker inte prata om det"

Mot Mjällby under söndagen gjorde Tim Söderström sitt första allsvenska mål. Han vek in från sin vänsterkant och placerade in 4-1 vid främre stolpen när Hammarby till slut vann med 4-2.

Tränaren Stefan Billborn är nöjd över vad vänsterbacken presterade mot Mjällby.

- En jättebra match, och ett fint mål. Tim är väldigt snabb med boll och kan gå både på in- och utsidan. Han har gjort sina bästa matcher till vänster. Han gjorde det jättebra, säger Billborn.

Huvudpersonen själv är glad över vinsten och lagets prestation.

- En bra match. Det var väldigt svängigt. 3-0 efter elva minuter och sen var vi lite slarviga ett tag, och så kom vi in med 3-1 i paus. I andra halvlek blev det en del Hawaii-spel. Det finns mycket vi måste bli bättre på. Men det är bra att vi vann med 4-2 och att vi kändes stabila. Vi släppte inte till allt för mycket, säger Söderström.

Hur känns det att ha gjort första allsvenska målet?

- Det känns bra. Väldigt skönt att se bollen gå in. Och att vi fick in 4-1 gjorde att det kändes som att vi hade lite mer andrum. Jag är väldigt glad över det.

Vad säger du om din insats?

- En bra match. Det känns som att jag gjorde mycket bra. Jag hade några återerövringar och sen gjorde jag målet. Jag fick utdelning på saker som jag tränat extra på, det är skönt. Det är massa smådetaljer som jag tränat extra på och det är roligt när man känner att saker och ting sitter.

Söderström har tidigare under säsongen haft hälbekymmer, men spelar nu utan smärta.

- Jag hade lite otur. Jag var på gång redan i somras men så fick jag en hälskada. Jag spelade matcher och hade väldigt ont ett tag. Det var tuffa matcher som jag gick igenom, och jag hade några mindre bra insatser. Sen vill jag inte skylla på någonting. Men jag känner att allt har släppt och att jag är i bra form nu. Jag tror på mig själv.

26-åringen har använts på många olika positioner i Hammarby. Den här säsongen har han främst spelat ytterback, både till höger och vänster.

- Offensivt har det gått bäst när jag spelat vänsterback. Defensivt har jag nog gjort bättre matcher på högersidan. Jag vet inte vad det är med positioneringen som skiljer åt mellan vänstern och högern. Jag har inte gjort så många matcher som ytterback, så jag känner att ju fler matcher jag får desto mer sätter sig positionsspelet och det offensiva spelet.

När Hammarby presenterade värvningen av Tim Söderström från Brommapojkarna inför säsongen 2019 skrev man på sin hemsida att parterna var överens om ett tvåårsavtal. Det kontraktet löper i sådana fall ut efter den här säsongen. Tidigare har Expressen rapporterat att klubben i samband med att man i våras kom överens med sina spelare och anställda om lönesänkningar på mellan 10 och 20 procent så länge man spelar utan publik erbjöd sina spelare att förlänga sina nuvarande avtal med sex månader. Tidningen skrev då att "flera" spelare nappat på erbjudandet.

Om Söderström är en av de spelarna eller om hans kontrakt går ut till vintern? Det vill han inte svara på.

- Det är något mellan mig och klubben. Det är inget som jag tänker prata om. Jag fokuserar på resten av matcherna som är kvar den här säsongen.

Du vill inte säga om du har kontrakt nästa år?

- Nej.

Hur kommer det sig?

- Jag känner bara att jag inte vill fokusera på sånt just nu. Jag vill bara fokusera på det som jag kan göra på planen.

Vill du vara kvar i Hammarby?

- Jag trivs jättebra i Hammarby. Det är en bra klubb.

Vill Hammarby ha kvar dig?

- Vi har pratat lite fram och tillbaka. Men allt handlar om att jag ska vara bra på planen för då löser sig oftast allt.

När får vi besked om hur långt avtal du har då, är det först efter säsongen?

- Det vet jag inte. Det har jag inga kommentarer kring.