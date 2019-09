"Sollefteåbon": ÖFK-sponsring gav mer jobb - Kindberg erkänner "nepotism"

HÄRNÖSAND. "Sollefteåbons" företag pumpade in miljoner i Östersunds FK. En anledning till det? För att kunna få jobb beställda av Daniel Kindberg. - Säkert en parameter, erkänner "Sollefteåbon" i förhör i rättssalen. - Helt solklart att det kan vara en viss nepotism, medger Kindberg för Fotbollskanalen.

Rättegången mot bland annat Daniel Kindberg är i full gång. Kindberg har åtalats på fyra punkter. Dels för grov trolöshet mot huvudman i två fall, dels för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, dels för grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott i fyra fall. Han, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" misstänks via osanna fakturor ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017.

De tre åtalade ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK och Driftaren AB (ägs av ÖFK). Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna.

Under måndagen fortsatte "Sollefteåbon" att förhöras i Härnösands tingsrätt. Totalt sponsrade han ÖFK med 7,94 miljoner kronor mellan 2013 och 2017, enligt förundersökningen i ärendet, och när han under måndagen fick frågor från sin försvarsadvokat Jonas Granfelt om sponsringen medgav han att den var omfattande i förhållande till hans företags totala intäkter.

- Det kan man tycka, sa "Sollefteåbon".

Den åtalade erkände också att han uppfattar att det funnits en korrelation mellan sponsringen till ÖFK och det faktum att han fått jobb av Peab, vilka han menar i grund och botten beställts av Daniel Kindberg.

- Jag förmodar väl att man fick lite jobb om man sponsrade, så är det. Det var säkert en parameter, medgav "Sollefteåbon" under förhöret i rättssalen.

Det skulle kunna vara ett incitament för att ge dig fler uppdrag?

- Ja, så kan det vara.

Bilden som träder fram av "Sollefteåbons" beskrivning av vad som hänt är alltså att han genom sitt bolag sponsrat ÖFK, vars styrelse Kindberg satt i under tiden, och att Kindberg i sin roll som företrädare för Östersundshem/Fältjägaren sett till att "Sollefteåbons" företag då fått uppdrag.

Daniel Kindberg bekräftar för Fotbollskanalen att så varit fallet.

- Så gör ju alla sponsorer. När man går in som sponsor räknar man ju med att få något tillbaka.

Men han får ju tillbaka för det av dig som företrädare för andra företag?

- Nej, men i sponsoravtalen med Östersunds Fotbollsklubb förbinder man ju att personalen i ÖFK ska verka för att företag (som sponsrar) ska få jobb. Det är ju precis samma sak för ("Sollefteåbon") som i stort sett för alla andra. Det är ju därför nätverk finns i alla klubbar. Det är därför det måste ske en motprestation. Går man in som företagare och sponsrar gör man naturligtvis det för att få in mer jobb. Man går ju inte in och sponsrar för hej hopp. Annars får du backning av revisorn, det måste ju finnas en nytta med sponsringen.

Men just förhållandet att det är du som sedan suttit som företrädare för Östersundshem eller Fältjägaren och gett jobb till honom - det tycker inte du är konstigt?

- Nej, absolut inte. Att det kan vara en viss nepotism, att man ger jobb till de man känner, absolut, det är helt solklart. Men i övrigt finns det väl inga märkvärdigheter med att göra det, säger Kindberg.