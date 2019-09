"Sollefteåbon" pressades av åklagare - påstår att han ljugit i förhör: "Snurrade i huvudet"

HÄRNÖSAND. "Sollefteåbon" har i tidigare polisförhör erkänt brott. Nu förnekar han brott - och menar att han ljög i förhör för att få komma hem. - Det var en pressad situation. Det snurrade i huvudet, sa han i tingsrätten under måndagen.

Rättegången mot Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" rullar vidare. Under måndagen återupptogs förhöret med "Sollefteåbon" i Ångermanlands Tingsrätt. Hans företag misstänks ha varit en del av en kedja som gett Östersunds FK miljoner genom osanna eller saltade fakturor, dels via sponsring/reklam till ÖFK och dels via betalningar till Driftaren AB (ägs av ÖFK) avseende tjänster/maskinhyra.

Åklagarna hävdar att det inte finns något utfört arbete bakom fakturorna, medan försvaret menar att det visst utförts arbete.

Under måndagen pressades "Sollefteåbon" av en av de två åklagarna i ärendet, Peter Jonsson, om det faktum att han tidigare under utredningen erkänt brott i förhör med Ekobrottsmyndigheten. I inledande förhör sa Sollefteåbon att fakturor saltats och att hans företag tagit betalt för mer timmar än vad det borde ha gjort. Viss del av det arbete som företaget har fakturerat för har utförts, har Sollefteåbon uppgett i tidigare förhör. Vidare har han berättat att fakturor saltats i flera år och att han fick de projektnummer som skulle skrivas på fakturorna av Daniel Kindberg, som i sin tur inhämtat informationen från "Peabmannen".

”(Sollefteåbon) förmodar att det är Daniel (Kindberg) som sagt till honom att skriva de osanna fakturorna till Peab”, går att läsa i förundersökningen om hur upplägget kom till.

"Sollefteåbon" medgav saker både under tiden som anhållen och häktad, med två veckors mellanrum. Det tryckte åklagaren på under måndagens förhandling. Efter att "Sollefteåbon" släpptes på fri fot ändrade han sin version, vilken han nu står fast vid, till att arbete har utförts. Han nekar till brott.

Nu menar "Sollefteåbon" att han erkände brott i hopp om att få bli frisläppt.

- För det första fick jag ett dåligt råd av min dåvarande försvarare. Men så fick man inte åka hem ändå. Man sa det de ville höra, sa han under måndagens förhör i tingsrätten.

- Jag frågade honom (försvararen) hur länge man skulle hålla på. Jag hade jobb att göra, jag ville ringa kunder och allt möjligt. Jag uppfattade det som att jag skulle få sitta där så länge jag inte erkände.

Du berättade det för att komma ut?

- Ja.

I sådana fall lämnade du oriktiga uppgifter, du ljög, för att komma ut?

- Ja.

Senare under förhöret i rättssalen sa "Sollefteåbon" följande:

- Det var en pressad situation. Jag hängde väl bara på påståendena som blev sagda.

- Det snurrade i huvudet, runt och runt.

"Sollefteåbon" menar att ingen annan har haft inverkan på att han senare drog tillbaka uppgifterna som stämmer överens med det som åklagarsidan hävdar har hänt. Han säger sig inte ha diskuterat vilka uppgifter han har eller ska lämna till polisen med någon annan. I ett telefonsamtal med Daniel Kindberg den 22 maj i år, vilket spelats in av Ekobrottsmyndigheten, säger dock Kindberg till "Sollefteåbon" att det viktigaste för honom är att ge signalen att "entrepenaderna är utförda".

- Det är ju det som är kärnfrågan i det här, kommenterade "Sollefteåbon" den meningen under måndagens förhör.

Den sista delen av måndagens förhandling bestod av ett förhör med "Sollefteåbon" som hans försvarsadvokat Jonas Granfelt höll i. I det beskrev "Sollefteåbon" det som "svårt" att svara på åklagarnas frågor, om fakturorna som rör åren 2013 till 2017, utifrån de förutsättningar som han har.

- Det här rör så lång tid tillbaka, man har inte riktigt lagt allt på minnet, förklarade "Sollefteåbon".

När "Sollefteåbon" av Granfelt ombads beskriva perioden som anhållen sa den tilltalade:

- Man var helt utlämnad.

Försvarsadvokaten tryckte också på det faktum att ett av "Sollefteåbons" första förhör höll på från omkring klockan 10.00 på morgonen till 18.30 på kvällen och att "Sollefteåbon" inte har någon tidigare erfarenhet av polisförhör.

- Jag var ganska förvirrad, måste jag säga.

Fick du en känsla av vad de (förhörsledarna) ville att du skulle svara?

- De ville påskina att det var bluffakturor.