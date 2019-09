"Sollefteåbons" förklaring: Betalade miljoner för ÖFK-ungdomars arbete

HÄRNÖSAND. "Sollefteåbon" fakturerades 3,4 miljoner av ÖFK-bolaget Driftaren under 2013. För ideellt arbete utfört av i huvudsak personer från klubbens ungdomslag. Om arbetet motiverat en så stor kostnad? - Det kan inte jag ifrågasätta, sa "Sollefteåbon" i rätten under tisdagen.

En av åtalspunkterna i målet som rör bland annat Daniel Kindberg handlar om Driftaren, ett dotterbolag till Östersunds FK. De skötte driften av Jämtkraft Arena innan Östersunds kommun tog över det arbetet. Enligt åklagarna fick Driftaren in 3,4 miljoner kronor via osanna fakturor skickade till "Sollefteåbon" under 2013. Men Kindberg hävdar att arbetet utförts.

Under tisdagen hördes "Sollefteåbon" rörande Driftaren, som vittne (inte misstänkt). Då summerade åklagaren det som "Sollefteåbon" uppgett om det arbete som bolaget ska ha utfört åt hans företag på följande sätt:

Att det i huvudsak är fotbollsungdomar, från ÖFK:s ungdomslag, som utfört arbetet. Att det rör sig om arbete ett tiotal gånger per år och att det som mest varit fyra-fem personer med och utfört arbete vid varje tillfälle, som både handlat om jobb under "del av dagar" eller "flera dagar".

Åklagaren: I mina ögon kanske inte det verkar motivera en kostnad på 3,4 miljoner.

- Det vet inte jag, det kan inte jag ifrågasätta, svarade "Sollefteåbon".

Åklagaren: Men jämför man med vad du själv fakturerar, om man tittar på offerterna, så ska de här fakturorna motsvara 4400 arbetstimmar. Det är två års arbetskrafter, drygt. Har du fått arbete som är värt de pengarna?

- Ja, det tycker jag.

Å: Du har kunnat vidarefakturera det här?

- Ja, det förmodar jag. Till viss del. En del härrör ju inte jobb till Peab. En del är ju andra jobb.

Å: Till vem då?

- Till mig själv. Flyttjobb exempelvis.

När "Sollefteåbons" försvarsadvokat Jonas Granfelt fick chansen att ställa frågor till sin klient undrade han om det bara rört sig om just spelare som utfört arbete när ungdomslag hjälpt "Sollefteåbon".

- Om det varit yngre lag så kan det ha varit föräldrar eller anhöriga med också, svarade "Sollefteåbon" då och sa även "ja" på frågan om det även kan ha rört sig om personal knuten till ÖFK som jobbat.

Under tisdagen vittnade även två personer som var anställda av Driftaren 2013. Den ena kunde minnas åtminstone fem tillfällen då han utfört jobb åt "Sollefteåbon" via sin tjänst hos Driftaren. Jobb som i huvudsak tagit omkring en dag. Han sa i sitt förhör att han känner till två tillfällen då ungdomslag hos ÖFK gjort jobb åt "Sollefteåbons" företag. Det andra vittnet uppgav att han under tiden som Driftaren-anställd jobbade med ÖFK:s A-lag och med skötsel av Jämtkraft Arena, jobb som inte gjordes åt "Sollefteåbon". Han säger sig inte veta om Driftaren utfört arbeten åt "Sollefteåbons" företag. Vid ett tillfälle ska han dock ha lastat ett golv åt "Sollefteåbon".

Vidare vittnade en ÖFK-anställd/Driftaren-företrädare under tisdagen. Han berättade om olika jobb som Driftaren utfört åt "Sollefteåbons" företag, men han säger sig inte komma ihåg hur mycket arbete som utförts. Vittnet berättade vilken typ av människor som har hjälpt till med arbetena.

- Fotbollsungdomar, föräldrar, ideella, sådana som bara tyckte det var kul att hjälpa till. Även de som var anställda, sa vittnet.

Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" är åtalade misstänkta för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK och Driftaren AB (ägs av ÖFK). Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.