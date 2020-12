Späckat allsvenskt spelschema efter EM troligt: "Det är sannolikt - vi är ganska enade"

Säsongen 2020 spelades helt utan publik. Men 2021 finns förhoppningen om att oddsen ska vara bättre för att släppa in fotbollstörstande supportrar på läktarna runtom i landet.

Aftonbladet har tidigare rapporterat att flera klubbar velat skjuta på säsongen och inleda i maj och efter ett klubbchefsmöte tidigare den här veckan låter det på Svensk Elitfotbolls sportchef Svante Samuelsson som att det är ”sannolikt” att det blir ett späckat spelschema till hösten, efter det inplanerade EM-slutspelet.

- Vi diskuterar hur mycket vi ska försöka få majoriteten av matcherna så sent som möjligt under året, säger Samuelsson till Fotbollskanalen.

- Det är sannolikt att det blir fler matcher efter EM-uppehållet än vad vi skulle planerat för en normal säsong. Sedan när vi börjar och hur många matcher vi spelar innan EM håller vi på att diskutera fortfarande.

Svante Samuelsson berättar man nu fortsätter dialogen med Svenska Fotbollförbundet, som formellt är de som fattar beslutet om när serien ska starta.

- Processen är igång men vi är inte framme vid något slutresultat. Vi diskuterar olika alternativ.

Från Sef:s sida menar han dock att det ser ut som att man ska kunna enas om en tänkbar lösning, som förmodligen lär väga tungt hos SvFF.

- Man har lite olika perspektiv, beroende på vilken klubb man är och vilken proifil det är kopplat till publik och andra saker, men vi är ganska enade om att lägga en större del av matcherna efter EM än vad skulle gjort ett normalt år.

Fördelen med att spela fler matcher senare under året är så klart at sannolikheten till att få ta in publik på matcherna ökar. Som Fotbollskanalen skrev om igår hoppas och tror man dessutom att den nya pandemilagen ska ge utökade möjligheter till att anpassa åskådarantalet för varje enskild klubb.

Enligt FotbollDirekt är tanken att klubbarna ska rösta om förslag på upplägg under fredagen.

EM 2021 är tänkt att spelas 11 juni till 11 juli.