Sparkade Norling och värvade fyra spelare - så dyr blev AIK:s sommarsatsning

Under torsdagskvällen publicerade AIK sin kvartalsrapport för juli-september. Den visar att coronapandemin slår hårt mot klubben, vars rörelseresultat för perioden uppgick till minus 12,5 miljoner kronor. AIK:s kassa minskade med 15 miljoner och per den 30 september uppgick klubbens likvida medel till nästan 29 miljoner kronor.

I rapporten framkommer det också uppgifter som ger en fingervisning om vad notan för sommarens satsning på herrlaget landade på. När AIK i slutet av juli var ett bottenlag valde ledningen att sparka tränaren Rikard Norling, plocka in Bartosz Grzelak som ersättare och därefter värva in spelare i form av Sotirios Papagiannopoulos, Filip Rogic, Mikael Lustig och Bojan Radulovic.

Kvartalsrapporten avslöjar att AIK under sommarperioden drog på sig sign on-kostnader för 8,72 miljoner, pengar som mest troligt gått till ovanstående namn. Avgångsvederlag under juli-september uppgick till 2,3 miljoner kronor. Det är inte känt att någon annan än nämnde Norling fick lämna klubben under den perioden och därmed hade rätt till avgångsvederlag.

Totalt sett ser alltså sommarens satsning för att lyfta i den allsvenska tabellen ut att ha gett AIK engångskostnader på mer än elva miljoner kronor. Utöver det ska kostnaden för att köpa loss Sotirios Papagiannopoulos från FC Köpenhamn, och lön till spelarna, läggas till.

För Fotbollskanalen kommenterar klubbdirektören Björn Wesström kostnaderna som AIK drog på sig i somras på följande vis:

- Värderingen var ju att vi hade en spiral som vi såg framför oss, med det spelsättet, som var nedåtgående. Då kände vi att en kombination av åtgärder skulle bryta den trenden. Tanken var att prislappen som vi tog för det skulle understiga prislappen för att inte ta den och åka ur. Nu får man säga att vi nog räknade rätt där.

Är det någon annan än Rikard Norling som fått avgångsvederlag under den här tiden eller betalade ni ut 2,3 miljoner till honom?

- Det väljer jag att inte kommentera. Vi publicerar siffror i klump så hur många det är (som fått avgångsvederlag) får ni spekulera i.

Inte heller om sign on-kostnaderna enbart rör sommarens nyförvärv vill Wesström kommentera.

Klart står dock att AIK fått hjälp att finansiera de nämnda värvningarna. Dels har olika insamlingar som supportrar bidragit med pengar till stärkt klubben, men i kvartalsrapporten skriver AIK också följande:

"Koncernen har i årets tredje kvartal lånat upp 2,0 MSEK från den ekonomiska föreningen Den Svarta Massan i syfte att finansiera spelarförvärv som ägt rum under kvartalet. AIK Fotboll har under samma kvartal erhållit ett lånelöfte om 0,6 MSEK från privata finansiärer vilket inte var utbetalt till koncernen per 30 september".

De 600 000 kronorna som klubben skriver om rör finansiering av Mikael Lustig-värvningen. Pengarna lånas ut av TV4-profilen Steffo Törnquist och artisten Niklas Strömstedt.

Hur ser möjligheterna för er att göra förändringar i spelartruppen framöver? Kommer det bli tufft att värva mer i vinter, exempelvis?

- Generellt kan man säga att vi har en överdimensionerad trupp, i förhållande till det antal matcher som kommer spelas 2021. Det är ju inte högst troligt att vi når Europa, till exempel. Det finns en kalibrering att göra där, helt klart, säger Wesström.

- I olika skeden är det bra att ha olika kontraktssituationer och det är klart att om vi bara ser till det ekonomiska perspektivet så är det i det här läget ganska gynnsamt att ha många utgående avtal, för då kan vi själva välja vad vi erbjuder. Det hade varit värre för oss att sitta fast med samtliga spelare på avtal under 2021. Det kan jag konstatera.

AIK:s intäkter under juli-september minskade med 43,5 miljoner från samma period i fjol, till 29,8 miljoner.

"Minskningen beror främst på att intäkterna från match och evenemang samt reklam och sponsring har minskat med 16,9 MSEK till följd av pandemin och de publikrestrektioner som införts samt uteblivet kvalspel till UEFA Champions League och UEFA Europa League vilket har minskat intäkterna med 28,6 MSEK i jämförelse med samma kvartal föregående år", skriver AIK i rapporten.

I rapporten skriver klubbdirektören Björn Wesström följande:

"De ekonomiska konsekvenserna för helåret är fortsatt mycket svårbedömda. Vid spel med publikrestriktioner kommer AIK Fotbolls intäkter att påverkas negativt. Vad gäller stödåtgärder så kan AIK Fotboll konstatera att både korttidspermitteringar och det stöd som regeringen har riktat till idrotten har varit av stor betydelse för klubbens resultat och finansiella ställning".

"Vad gäller korrtidspermitteringar så upphör AIK Fotbolls möjlighet att permittera personal vid utgången av november månad med nuvarande regelverk. För AIK är det därför viktigt att få klarhet i de förutsättningar som gäller för verksamheten under det kommande året i ett tidigt skede i syfte att kunna planera och anpassa ekonomin efter den situation som förväntas".

AIK:s finansdirektör Håkan Strandlund kommenterar kvartalsrapporten på klubbens hemsida på följande sätt:

- Normalt sett är Q3 årets starkaste kvartal för AIK Fotboll. Den här gången blir det tyvärr ett sämre kvartal kopplat till pandemin.