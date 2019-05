Spelarna som kan bli "Månadens spelare" i maj

Fakta Månadens spelare:

Utmärkelsen Månadens Spelare i Allsvenskan och i Superettan utses av Svensk Elitfotboll tillsammans med Svenska Spel och C More. Priset går till en spelare i Allsvenskan och en spelare i Superettan som gjort bäst bestående sportsliga avtryck under den senaste månaden.

Vinnaren får en check från Svenska Spel på 10 000 kronor där pengarna går till en av klubbens samhällsengagemang. Vinnande spelare utses alltid i C Mores/TV4:s sändningar från Allsvenskan och Superettan varje månad och presenteras också i Svensk Elitfotbolls kanaler samt på Fotbollskanalen.

Jurygrupper:

Allsvenskan: Juryn består av samtliga allsvenska klubbars lagkaptener, Svante Samuelsson (Svensk Elitfotboll), Alexander Axén (C More), Anna Brolin (C More), Olof Lundh (TV4), Noa Bachner (Expressen), Anders Bengtsson (Offside) och Per Bohman (Aftonbladet).

Superettan: Juryn består av samtliga Superettanklubbars lagkaptener, Filip Brodd (Svenska Spel), Daniel Kristiansson (TV4), Magnus Sundvall (Jönköpingsposten), Jan-Owe Wikström (Hallandsposten), Kristian Bågefeldt (Mittmedia), Philip Trollér (GP) och Göran Bolin (Aftonbladet).