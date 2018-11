Spelarna som kan bli prisade på Allsvenskans Stora Pris

En jury bestående av samtliga allsvenska klubbars tränare och lagkaptener samt 32 utvalda fotbollspersonligheter och sportjournalister har samtliga röstat fram tre kandidater på varje position, där en av de nominerade i direktsändning kommer att vinna pris som bäst i ligan 2018.

Allsvenskans Stora Pris går av stapeln klockan 18:30 måndagen den 19 november och sänds direkt i C More och på TV12. I programmet guidar C Mores Axel Pileby tittarna genom programmet.

Här är samtliga kandidater framröstade av juryn i bokstavsordning rangordnat på klubb.

Årets målvakt:

Oscar Linnér, AIK

Johan Wiland, Hammarby

Isak Pettersson, IFK Norrköping

Årets försvarare:

Per Karlsson, AIK

Björn Paulsen, Hammarby

Andreas Johansson, IFK Norrköping

Årets mittfältare:

Enoch Kofi Adu, AIK

Kristoffer Olsson, AIK

David Batanero, Gif Sundsvall

Årets anfallare:

Henok Goitom, AIK

Paulinho, BK Häcken

Linus Hallenius, Gif Sundsvall

Årets tränare:

Rikard Norling, AIK

Joel Cedergren, Gif Sundsvall

Jens Gustafsson, IFK Norrköping

Årets nykomling:

Jack Lahne, Brommapojkarna

Muamer Tankovic, Hammarby

William Eskelinen, Gif Sundsvall

Årets Mest Värdefulle Spelare:

Kristoffer Olsson, AIK

Paulinho, BK Häcken

Linus Hallenius, Gif Sundsvall

Allsvenskans Stora Pris har sen 2013 sänts som en studioproduktion på C More där allsvenskan har summerats samtidigt som det bästa från landets högsta serie har uppmärksammats. Vinnarna utses av en jury bestående av allsvenskans 16 huvudtränare och lagkaptener samt av 32 utvalda journalister och experter.

Följande personer ingår i 2018 års jury:

Samtliga 16 huvudtränare och lagkaptener till lagen i allsvenskan samt Anna Brolin - C More, Anders Andersson - C More, Lasse Granqvist - C More, Alexander Axén - C More, David Iwung - Östgöta Media, Johan Esk - DN, Daniel Kristoffersson -Expressen, Noa Bachner - Expressen, Therese Strömberg - Expressen, Andréas Sundberg - Fotbollskanalen, Olof Lundh - Fotbollskanalen, Mattias Balkander -GP, Marcus Wulcan - GT, Mattias Larsson - Kvällsposten, Johan Orrenius -Offside, Anders Bengtsson - Offside, Richard Henriksson - Radiosporten, Petra Svensson - Radiosporten, Stefan Lundin - SEF, Max Wiman - Sydsvenskan, Frida Fagerlund - Sportbladet, Per Bohman - Sportbladet, Malin Wahlberg - Sportbladet, Petra Thorén - Sportbladet Roland Nilsson - SvFF, Janne Andersson -SvFF, Daniel Nannskog - SVT, Diljen Otlu - SVT, Elena Lövholm - MittMedia, Oskar Månsson - Fotboll Sthlm, Marie Carlsson - TT, Patrick Ekwall - FotbollDirekt

Utöver jurypriserna så delas följande specialpriser ut:

Årets Bortasektion - Inför säsongen 2017 tog SFSU (Svenska fotbollssuppoterunionen) fram ett dokument för att förbättra bortasektionerna i svensk fotboll. Syftet var att hjälpa klubbarna öka bortaresandet, och därigenom bidra till högre publiksiffror och ännu bättre stämning på våra elitarenor. Priset i denna kategori går till den förening som på bäst sätt tagit hand om motståndarlagets gäster utifrån: service, säkerhet, mottagande och gästvänlighet.

Priset är framröstat av 16 allsvenska föreningars supportrar, SLO:er och säkerhetsansvariga. 2017 års pris gick till Djurgårdens IF.

Allsvenskans stora hjärta - Tilldelas någon som utanför planen har stått för en prestation som gjort allsvenskan till en varmare och bättre plats. 2017 vann IFK Norrköpings 94-årige supporter Harry Malmgren priset. 2018 års vinnare utses av Fotbollsmagasinet Offsides redaktion och avslöjas i årets sista nummer som finns i butik i december.

Fotbollskanalens pris till årets röst - Tilldelas den spelare eller ledare i allsvenskan som gjort avtryck inom fotboll i media under den allsvenska säsongen, och som vågat att stå för sina åsikter. Vinnaren utses av Fotbollskanalens redaktion. Priset delas ut av Olof Lundh i det direktsända programmet. 2017 gick priset till AIK:s målvakt Kenny Stamatopoulos.