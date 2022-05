"Spelarna verkar tävla i att vara dåliga"

OLOF LUNDH

Blåvitt fick en flygande start på säsongen med tre segrar och ett kryss. Därefter har de nu blivit två raka förluster och på lördag väntar AIK på bortaplan. Kärvare tider att vänta för Mikael Stahre?

- Segrar mot två nykomlingar följdes upp av en derbytriumf mot Häcken. Marcus Berg kom i gång med målskyttet. Därefter har det blvit en poäng på de tre senaste matcherna varav två på hemmaplan. Det är ett tecken på att det blir tuffare framöver. Lägg till det att Blåvitt har AIK och Elfsborg på bortaplan i det närmaste och det kan betyda att man halkar neråt i tabellen. Egentligen är det väl rimligt sett till kvaliteten i Stahres trupp, man är ett lag som ska ligga i mitten av tabellen. Att man skulle vara ett lag för toppen är det väl inte många som trott. Knappt ens de blåvita.

Sex raka förluster och minus 14 i målskillnad. Finns det något som kan rädda Degerfors från att åka ur i år?

- Ett sanslöst sommarfönster. Nej, det ser verkligen bistert ut för klubben som inte ersatt Victor Edvardsen som verkligen var kung i byn. Hans mål och hans energi var viktig för klubben. Ovanpå det tappade man en del bredd när en rad spelare försvann och nyförvärven har inte hållit rätt nivå. Sedan är andra säsongen ofta tuffare när adrenalinet och nyfikenheten kring ett kliv upp klingat av. Räddningen kan vara om man tar in några spelare och att en del av de andra lagen i botten är svaga. Frågan är om Degerfors ens ska riskera ekonomin? Tveksamt.

Att Mjällby skulle ligga tvåa i tabellen efter sex omgångar var nog inte många som väntade sig. Vad är hemligheten?

- Man tar fram egna spelare och talanger med jämna mellanrum och övertygar dem om att stanna i klubben plus att man fått till en stark vi-känsla och att det mesta kretsar kring fotbollen om man tillhör Mjällby. Lägg till det ett imponerande arbete av sportchefen Hasse Larsson, som har en förmåga att hitta rätt med både tränare och spelare som på olika vis kan vara stukade men får en ny chans. Det gör att man får till ett oväntat slagkraftigt lag. Larsson är inte heller rädd för att agera om det inte känns rätt, som när man bytte ut Christian Järdler i augusti i fjol då klubben låg nästsist. Klättringen under hösten var stark.

ANDRÈAS SUNDBERG

Blåvitt fick en flygande start på säsongen med tre segrar och ett kryss. Därefter har de nu blivit två raka förluster och på lördag väntar AIK på bortaplan. Kärvare tider att vänta för Mikael Stahre?

- För att det ska snackas om ett topplag så behöver Blåvitt övertyga med än att vinna med uddamål mot nykomlingarna Värnamo och Helsingborg och vinna mot Häcken som hade tio spelare i 25 minuter.

- Känslan är att det kommer att vara mycket upp och ner i prestation. Å ena sidan finns det några kvalitetsspelare, som Marcus Berg och Oscar Wendt. Å andra sidan, det är flera spelare som är äldre, och frågan är om de klarar av att spela i match efter match med en idé som är energi, kriga, rakt och direkt? För det har inte ändrats mycket i startelvan. En förändring efter sex omgångar. Samma backlinje och mittfält i alla matcher. I anfallet fick Gustaf Norlin starta i en match, mot Djurgården, i stället för Oscar Vilhelmsson, och då gjorde han målet i 1-1-matchen. Men sedan tillbaka till Vilhelmsson igen.

- I matcher där det blivit poäng så har spelare som Tobias Sana och Hosam Aiesh, som egentligen är offensiva yttrar, imponerat med ett hårt slit och ett defensivt arbete som har varit viktigt för laget, men med det får man kanske tumma på det roligare, och hur länge är man beredd att göra det?

- Mot Kalmar FF var det förvånande att bytena kom så sent. Trodde absolut att det skulle bli mer speltid för Gustaf Norlin, som har varit pigg i inledningen av allsvenskan.

Sex raka förluster och minus 14 i målskillnad. Finns det något som kan rädda Degerfors från att åka ur i år?

- Ja, att det finns andra lag som inte heller har imponerat jättemycket, som Sundsvall, Värnamo och Helsingborg. Men det är klart, Degerfors start har varit pinsam. Noll poäng och 2-16 i målskillnad.

- Spelarna verkar tävla i att vara dåliga och att ta kort. Nikola Djurdjic har fått kort i alla matcher han har spelat i. Mot Djurgården, Kalmar FF, och Hammarby fick Djurdjic gult kort, och mot Elfsborg rött.

Att Mjällby skulle ligga tvåa i tabellen efter sex omgångar var nog inte många som väntade sig. Vad är hemligheten?

- Att man har varit väldigt välorganiserade och framför allt bra defensivt. Man har bara släppt in tre mål. Samuel Brolin har varit bra i mål och Carlos Gracia och Ivan Kricak likaså. Väldigt starkt och imponerande av Mjällby att ha 13 poäng efter sex omgångar, och att ha besegrat Elfsborg och Djurgården.

MARTIN PETERSSON:

Blåvitt fick en flygande start på säsongen med tre segrar och ett kryss. Därefter har de nu blivit två raka förluster och på lördag väntar AIK på bortaplan. Kärvare tider att vänta för Mikael Stahre?

- Ja, och det är inte särskilt förvånande. Jag har aldrig sett på IFK Göteborg som något topplag i årets allsvenska. Det är snarare rimligt att de tappar en del poäng och landar någonstans i mitten av tabellen. Innan sommaruppehållet har de dock två hemmamatcher som de borde vinna, mot Varberg och Sundsvall. Löser de sex poäng där kommer läget åtminstone se helt okej ut inför omstarten i slutet av juni. Borta mot AIK och Elfsborg ska Blåvitt vara tillfreds med kryss.

Sex raka förluster och minus 14 i målskillnad. Finns det något som kan rädda Degerfors från att åka ur i år?

- Som det ser ut just nu finns det inte mycket som talar för att saker och ting ska vända. Insatsen mot Elfsborg var ju direkt pinsam. Hoppet står väl till att man nu tar sig kragen, snackar ihop sig, kommer samman som grupp och på något mirakulöst vis samlar kraft i all skit. Sparka tränarna? Nja, för mig känns det mer rimligt att faktiskt ge sina två klubbikoner, som totalt sett gjort ett jättejobb sedan de tog över, chansen att lösa det här. Skulle man göra sig av med Andreas Holmberg och Tobias Solberg och sedan ändå åka ur är risken att man tappar viktig identitet och tar sig in på ett spår som klubben inte bottnar i. Ja, det vore så klart en stor besvikelse för Degerfors att ramla ur allsvenskan, men egentligen är det ju inte särskilt konstigt om man gör det, sett till förutsättningarna.

Att Mjällby skulle ligga tvåa i tabellen efter sex omgångar var nog inte många som väntade sig. Vad är hemligheten?

- Här är det ju svårt att gå runt nye tränaren Andreas Brännström. Kombinationen av en stark defensiv och en offensiv som är bra nog för att skicka in några baljor framåt har de lyckats få till. 3-5-2 blir lätt 5-3-2 och baktungt, men Brännström har uppenbart klarat av den balansgången fint. Dessutom har flera spelare stuckit ut individuellt, exempelvis mittbacken Carlos Moros Gracia. Totalt tre insläppta mål på sex matcher imponerar och det är som motståndarlag ingen lätt sak att ta sig an Mjällby.