Spelarnas val - här är årets elva i allsvenskan 2019

Djurgården tog i fjol SM-guld efter en dramatisk sista omgång i allsvenskan. Nu har samtliga allsvenska spelare, genom Spelarföreningen, röstat fram årets bästa elva i serien.

Den svenska mästaren har då med två spelare - lagkaptenen Marcus Danielson och skytteligavinnaren Mohamed Buya Turay - medan Malmö FF och Hammarby IF har med flest spelare med tre spelare vardera i elvan.

Årets elva, enligt spelarna: Isak Pettersson (IFK Norrköping) - Per Karlsson (AIK), Marcus Danielson (Djurgårdens IF), Rasmus Bengtsson (Malmö FF) - Darijan Bojanic (Hammarby IF), Fouad Bachirou (Malmö FF), Anders Christiansen (Malmö FF), Sebastian Larsson (AIK) - Nikola Djurdjic (Hammarby IF), Mohamed Buya Turay (Djurgårdens IF), Muamer Tankovic (Hammarby IF).